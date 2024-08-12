上半年建設籌集保障性住房112.8萬套

中評社北京8月12日電／據經濟日報報導，住房和城鄉建設部數據顯示，2024年全國計劃建設籌集保障性住房170.4萬套（間）。截至6月底，全國已建設籌集保障性住房112.8萬套（間），占年度計劃的66.2%，完成投資1183億元。



隨著2023年8月《關於規劃建設保障性住房的指導意見》出台，我國保障性住房建設邁入新階段。目前保障性住房建設分為配租型和配售型兩種保障性住房，其中配租型包括公共租賃住房、保障性租賃住房，配售型重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要引進的科技人員、教師、醫護人員等，按保本微利原則配售。



規劃建設保障性住房，是在新形勢下適應中國式現代化建設新要求，完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的一項重大改革。這次改革的重點是拓展配售型保障性住房新路子，最終實現政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求，建立租購並舉的住房制度。



今年以來，各地切實推動保障性住房建設落地見效。搶抓政策出台，在明確保障對象標準、以需定建、輪候庫建設、用地保障、資金監管、配售價格、建設分配管理工作機制等方面探索好的經驗做法，積極形成保障性住房政策體系；搶抓項目建設，扎實做好項目前期工作，實現淨地供應，完善規劃設計方案，保證工程質量和施工安全，努力讓群眾早日住上新房，有實實在在的獲得感。



在保障性住房建設中推行“好房子”建設。按照綠色、低碳、智能、安全的標準，做好戶型設計、配套設施建設、公共服務供給，把保障性住房建設成“好房子”，讓群眾住得健康，用得安全方便。



高度重視住房發展規劃編制。將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，堅持以需定建，摸清底數摸清需求，科學確定保障性住房發展年度計劃和發展規劃，做好項目謀劃和儲備。



消化存量住房用作保障性住房，是當前和今後一個時期房地產領域一項重要工作。中共中央政治局7月30日召開會議強調，堅持消化存量和優化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房。此前，住房和城鄉建設部有關負責人也表示，推動消化存量商品住房。城市政府堅持“以需定購”，可以組織地方國有企業以合理價格收購一部分存量商品住房用作保障性住房。

