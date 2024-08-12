瞪羚企業、獨角獸企業：深耕科技創新

中評社北京8月12日電／據人民日報報導，7月30日召開的中共中央政治局會議指出，要有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業。這一重要部署為培育和發展新質生產力、推動經濟高質量發展指明了方向，也引發社會各界對瞪羚企業、獨角獸企業的高度關注。



什麼是瞪羚企業、獨角獸企業？發展這兩類企業對我國經濟社會發展有怎樣的重要意義？相關政策應當如何有力有效支持發展瞪羚企業、獨角獸企業？近日，記者走進部分瞪羚企業、獨角獸企業，深入觀察這些企業的成長和發展潛力。



努力成為發展新質生產力的重要力量



憑借自主研發的軟件系統，浙江名瑞智能裝備科技股份有限公司取得國內給袋式包裝機市場占有率第一的成績，成為溫州市創新型領軍（瞪羚）企業。



“公司近些年能夠像瞪羚一樣跑得更快、跳得更高，就是抓住科技創新這條賽道持續深耕。”公司相關負責人陳文華告訴記者，2021年至今，企業累計投入研發費用超過8200萬元，最新研發用於預制菜包裝的托盒智能包裝流水線，包裝速度高於行業平均水平的40%、包裝材料節約量高於行業平均水平的10%。



在自然界中，瞪羚素以行動敏捷著稱。而瞪羚企業因為具有與瞪羚“相近”特徵——個頭小、跑得快、跳得高而得名，即創新能力強、專業領域新、發展潛力大，主要涵蓋那些以科技創新或商業模式創新為支撐進入高成長期的中小企業。



同樣憑借在科技創新上的持續發力，北京星河動力航天科技股份有限公司發展成為我國商業航天領域的獨角獸企業。



2020年11月，首次成功發射自主研製的“穀神星一號”，標誌中國民營商業火箭首次進入500公里太陽同步軌道；2024年7月，中大型可重復使用液體火箭“智神星一號”圓滿完成整流罩系列試驗，預計年底首飛……在星河動力，科研團隊已完成多個創新項目。



類似星河動力，獨角獸企業一般指成立時間不超過10年、估值超過10億美元（少部分估值超過100億美元），且具備獨有核心技術、獨特競爭優勢和市場潛力的未上市公司。

