全球固態電池商業化提速

中評社北京8月12日電／據科技日報報導，電力的發現改變了世界，催生了一系列讓人們的生活更安全、更健康、更高效、更愜意的發明。而電池則將這一發現推向了新高度，為人們提供了一種儲存電力並用以驅動移動設備的方式。



目前，鋰離子電池在市場上占據主導地位，但更安全、容量更高的固態電池可能會成為未來世界的動力源泉，甚至可能幫助人類擺脫氣候變化帶來的影響。



從小型電池入手



目前，已有少數小型固態電池在某些手表和醫療植入物中投入使用。



日本電子製造商TDK宣布已成功研發出新版CeraCharge固態電池。其單元體積能量密度高達每升1000瓦時，約為TDK傳統固態電池能量密度的100倍。TDK並未透露太多關於該電池專有技術的細節，但已表明其採用了鋰合金陽極和基於氧化物的固態電解質，這使其“極為安全”。



新版CeraCharge電池的儲能能力預示著，更長續航或更緊凑設計即將成為現實。此外，這款電池有望成為能量密度高的一次性紐扣電池的可充電替代品。



TDK初步規劃將該電池應用於無線耳機、助聽器及智能手表等小型電子產品，同時表達了向智能手機等更廣闊市場進軍的願望。



“隨著電池面積的增加，製造均勻且高密度的結構變得越來越困難，這會導致出現裂紋和變形等結構缺陷。”TDK能源開發部科長佐藤宏司表示，“TDK計劃先從小型電池入手，積累生產和實踐經驗，再逐步探索大型電池的商業化潛力。”

