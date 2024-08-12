風電光伏發電合計裝機首超煤電

中評社北京8月12日電／據經濟日報報導，“截至6月底，全國可再生能源發電裝機達16.53億千瓦，同比增長25%，約占我國發電總裝機53.8%。”國家能源局新能源和可再生能源司副司長潘慧敏在國家能源局近日舉行的新聞發布會上表示，我國可再生能源裝機規模不斷實現新突破。



數據顯示，今年上半年，全國可再生能源發電新增裝機1.34億千瓦，同比增長24%，占全國新增電力裝機的88%。其中，水電新增499萬千瓦，風電新增2584萬千瓦，太陽能發電新增1.02億千瓦，生物質發電新增116萬千瓦。截至6月底，水電裝機4.27億千瓦，風電裝機4.67億千瓦，太陽能發電裝機7.14億千瓦，生物質發電裝機4530萬千瓦。風電光伏發電合計裝機已超過煤電裝機。



能源投資方面同樣亮點紛呈。國家能源局發展規劃司副司長董萬成介紹，今年上半年，全國能源重點項目完成投資額超過1.2萬億元，同比增長17.7%。這既充分反映能源高質量發展繼續保持良好勢頭，也為經濟社會高質量發展注入不竭動力。



全國能源投資保持較快增長態勢。今年上半年，隨著“十四五”規劃102項重大工程逐步落地，全國能源重點項目投資保持較快增長，能源新業態投資持續擴大，能源新興產業投資對調整優化能源供給結構的促進作用進一步發揮。東部、中部、西部地區完成投資同比分別增長26.8%、20.8%、10.7%。



非化石能源發電投資增勢良好。太陽能發電、陸上風電投資繼續保持兩位數增長，上半年完成投資額約4300億元。分布式光伏保持快速發展，上半年投資同比增長76.2%，江蘇、浙江、安徽、雲南、廣東新建項目投資加快釋放。在建核電項目投資平穩釋放，新開工項目逐步形成有效投資。抽水蓄能投資增勢加快，上半年投資增速較去年同期增加30.4個百分點。

