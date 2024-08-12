柯文哲陷“假賬風暴”　千萬台幣款項被質疑

中評社北京8月12日電／據大公報報導，民眾黨主席柯文哲被曝大選政治獻金申報不實，遭外界質疑“造假賬”，民眾黨坦言賬務處理有瑕疵，將全面清查並盡速補正資料。台灣媒體人康仁俊再爆料，由木可公關行銷公司主辦的“KP演唱會”，扣掉成本最終獲利約77萬元新台幣，但柯文哲的政治獻金申報賬目上卻未出現該筆金額。



民眾黨發言人吳怡萱表示，該演場會並非募款，而是單純的商業行為，因此找木可公關行銷公司承辦，由木可支出、木可收入，一切都按照合約進行。



不過民眾黨的說法遭到質疑。康仁俊10日表示，柯文哲去年曾被媒體問到演唱會票價跟韓國唱歌組合一樣貴時，當時回應稱“沒有啦，其實那是募款”，這段受訪影片在網上都能找得到。康仁俊指，當時柯文哲定調是募款演唱會，如今卻改口說是商業演出，其實柯文哲經常出現單一問題前後說法不一，這是否能說服社會大眾和支持者，民眾黨得自行面對。



柯文哲除了被質疑逾千萬元選舉募款流向“木可公關公司”之外，活動行銷公司尼奧、時樂也稱並未收到民眾黨向當局申報的916萬元支出，被質疑作假賬，對此民眾黨坦承申報賬務瑕疵，柯文哲也下令查賬。



台灣法律界人士表示，時樂及尼奧兩家公司正式聲明，否認收到柯文哲政治獻金申報表列支出款項，共3筆約916萬元。這不只是申報不實的違反《政治獻金法》裁罰問題，更涉及有沒有偽造收據的行使偽造文書罪嫌。