台青巧用新媒體　助力中華文化出海

中評社北京8月12日電／據大公報報導，身穿華麗的漢服，徜徉於各大博物館中──在中國大運河博物館感受大運河綿延2500年的歷史文化，在南京雲錦博物館欣賞聯合國人類非物質文化遺產的巧奪天工，在中國宣紙博物館體驗“國寶”宣紙的製作技藝……“穿漢服打卡博物館”是台青楊雅雯新近策劃的博物館主題文旅活動。作為一位中華傳統文化愛好者，楊雅雯希望運用新媒體的傳播力量，重新演繹中華博物藝術，並以跨境電商聯動線下渠道及特色文旅活動帶動文化出海，做中華博物藝術的“朗讀者”。＼大公報記者賀鵬飛昆山報導



楊雅雯從小就對中華傳統文化特別是書畫有著濃厚的興趣，大學期間曾擔任美術社社長，到昆山創業後又利用業餘時間，跟隨昆山書畫院的專業書畫家學習多年。在學習書畫的過程中，她進一步領悟到中華傳統文化的厚重。



去年，楊雅雯和一群台北大學校友赴西安參訪，西安豐富的歷史文化令她嘆為觀止。在和當地多家博物館負責人座談交流時，她提出了在文創領域進行合作的想法，並得到館方的積極肯定。隨即，楊雅雯找到幾位各有所長的台北大學校友組成團隊，這些校友在新媒體傳播、海外內容行銷、跨境電商、國際貿易等領域有多年經驗。幾人一拍即合，決定以推動中華文化成為國際潮文化為核心理念進行創業，很快就成立潮博博文化公司。



瞭解文物背後的故事



公司之所以取名“潮博博”，是因為他們希望用當代的“潮”視角“博”覽中華“博”物。楊雅雯認為，中華文化非常豐富並且有很深的歷史積澱，博物館主題有很多內容可以深入挖掘，但是一般觀眾對於博物館的印象僅停留在文物收藏展陳的層面，對於文物背後的歷史文化以及博物館承先啟後的重要傳承缺乏瞭解。例如，很多人都認為絲綢只是一種面料，但是絲綢在海外被看做中國的代表。這是因為絲綢在歷史長河中被注入了大量文化及哲學內涵，深入瞭解這些背景就會發現很多中國獨有的文化特質，其中一些文化特質值得在當今時代發揚光大。



為此，楊雅雯邀請博物館館長、金牌解說員等專業人員接受採訪，分享中華博物文化的故事和內容，並利用抖音、小紅書、YouTube、Facebook等十幾個新媒體平台進行廣泛傳播，帶動觀眾“雲游博物館”。

