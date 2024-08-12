兩岸夫妻相聚圍頭過七夕

中評社北京8月12日電／據新華社報導，七夕搭鵲橋，明月寄相思。10日晚，以“七夕‘家’年華 兩岸喜樂夜”為主題的第八屆海峽兩岸七夕返親節在福建晉江金井鎮圍頭村舉行。兩岸同胞面對面交流，共敘親情、友情和愛情。



活動以游園聯歡會的形式呈現。開場短片《來圍頭，一起“家”年華》拉開了聯歡會的序幕。“恭祝心想事成、家庭圓滿、身體健康。”新黨主席吳成典現場為兩岸夫妻送上祝福。他說，兩岸民間交流越走越近，越來越多的兩岸青年喜結連理，血濃於水的感情誰都擋不住。



《相知相惜》《相思相系》《相守相融》……聯歡會的三個篇章陸續上演。每個篇章均由歌曲演唱、兩岸夫妻故事分享、互動遊戲等組成。在金門經營民宿的“圍頭新娘”洪明亮說，老家的變化帶給她滿滿的自豪感，未來將全力支持家鄉各項事業的發展。



現場還舉行了閩台大學生“圍頭新娘杯”民宿設計競賽頒獎儀式、2023“海峽情緣 魅力金井”全國攝影作品大賽頒獎儀式。



海峽兩岸七夕返親節創辦於2010年。活動舉辦地金井鎮與金門相距5.1海里，圍頭村是大陸距離大金門島最近的漁村，全村目前有148對兩岸夫妻。



本屆返親節由福建省婦女聯合會、泉州市婦女聯合會、晉江市人民政府共同主辦。