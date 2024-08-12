蘇丹政府與美國就瑞士停火對話進行的磋商無果

中評社北京8月12日電／蘇丹政府11日說，蘇丹與美國在沙特阿拉伯港口城市吉達就蘇丹衝突雙方8月14日起在瑞士舉行停火對話的磋商無果而終。



新華社報導，由蘇丹礦業部長阿布·納穆率領的代表團9日前往吉達與美國代表團進行磋商。阿布·納穆11日返回蘇丹東部城市蘇丹港並在社交媒體發文說，磋商已經結束，在由蘇丹政府代表團還是蘇丹武裝部隊代表團參加瑞士停火對話的問題上，蘇美雙方未能達成協議。



阿布·納穆說，多種原因導致此次磋商無果而終，蘇丹領導層會在評估後就上述問題作出最終決定。



據媒體報導，以美國蘇丹問題特使湯姆·佩里洛為首的美國代表團在磋商中提議，應由蘇丹武裝部隊派遣一名高級軍官率團參加瑞士停火對話，而蘇丹政府堅持派遣政府代表團而非武裝部隊代表團。



7月23日，美國邀請蘇丹衝突雙方8月14日起在瑞士舉行停火對話，並稱對話將由美國和沙特共同主持，非洲聯盟、埃及、阿拉伯聯合酋長國和聯合國為觀察員。7月30日，蘇丹外交部發表聲明說，蘇丹政府呼籲與美國政府舉行會晤，以便為瑞士停火對話做好準備。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續衝突已造成蘇丹約1.88萬人喪生，超過1017萬人流離失所。在沙特等國斡旋下，衝突雙方去年5月起在吉達舉行談判並多次達成短暫停火協議，但都未能有效落實執行。去年12月，沙特等調解方宣佈，無限期暫停雙方在吉達進行的談判。