哈馬斯呼籲制定和實施加沙停火計劃

中評社北京8月12日電／巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）11日發表聲明，呼籲加沙地帶停火談判斡旋方根據此前協商結果制定實施計劃，並迫使以色列執行，而非尋求更多輪的談判或新的提議。



新華社報導，聲明說，自新一輪巴以衝突爆發以來，哈馬斯一直希望斡旋方埃及和卡塔爾的努力取得成功，為此參與了多輪談判並在7月初對加沙地帶停火和以方被扣押人員獲釋提議作出了回應。但以方隨後提出了在整個談判過程中從未提出的新條件，並且繼續襲擊加沙地帶，暗殺哈馬斯政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞，這些都證實了以方繼續戰爭和不願達成停火協議的意圖。甚至在卡塔爾、埃及和美國領導人8日呼籲以色列和哈馬斯于15日恢復談判後，以軍依舊在10日轟炸了加沙城一所學校，造成逾100人死亡。



聲明說，有鋻於此，且出於對加沙人民及其利益的關切和責任，哈馬斯呼籲斡旋方根據此前美國總統拜登的提議和聯合國安理會的相關決議，提交一份實施計劃並迫使以色列執行，而不是進行更多輪的談判或提出新的建議，為以色列的襲擊提供掩護，使其有更多時間繼續對加沙人民的戰爭。



美國、卡塔爾和埃及領導人8日晚在一份聯合聲明中呼籲以色列和哈馬斯15日在卡塔爾首都多哈或埃及首都開羅恢復談判，以彌合所有剩餘分歧並開始執行協議。以色列總理辦公室9日凌晨發表聲明說，以方同意恢復加沙停火談判，並計劃于15日派出談判代表團。