中評現場：兩岸同胞黃帝陵祭祖溯源

甲辰（2024）年“溯源尋根”—兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮8月12日上午舉行（中評社 海涵攝） 中評社西安8月13日電（記者 海涵）“祖國統一，民心所向。民族復興，大勢之趨。同享太平世，共興中華業。”隨著兩岸同胞齊頌祭文的鏗鏘之聲響徹在陝西省延安市黃帝陵軒轅廟人文初祖殿前廣場，甲辰（2024）年“溯源尋根”—兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮達至高潮。



“相約長安 青春同行”－2024陝台文化交流周8月12日上午舉行甲辰（2024）年“溯源尋根”—兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮。海峽兩岸關係協會副會長馬曉光、新黨主席吳成典、台灣孫文學校總校長張亞中、原台北縣長周錫瑋等參加祭祖典禮。



典禮在有“九五之尊”寓意的9時50分正式開始，現場集體肅立，擊鼓九嗵，鳴鐘九響，隨後敬獻花籃、恭讀祭文、向軒轅黃帝像行三鞠躬禮，表達中華民族崇敬先祖的傳統美德，寄托華夏兒女對民族復興與和諧進步的良好祝願。



值得注意的是，今次祭祖典禮領頌祭文者為台灣青年林文皓。祭文中寫到，“生我者炎黃，育我者華夏。兩岸同胞，同根同源，骨肉情長。炎黃子孫，風月同天，心心相依。青年學子，挺膺擔當，再譜華章。”



談及參加祭祖典禮的感受，林文皓告訴中評社記者，祭祖典禮是一個特別莊嚴肅穆的場合，兩岸都應該重視我們人文先祖的存在。兩岸本就同根同源，兩岸青年其實也沒有太多成見，台灣青年應該嘗試著放下一些刻板印象，來大陸實地體驗和感受，這樣才是真正務實的實踐。



新黨主席吳成典告訴記者，這次祭拜黃帝感觸很深。包括不少年輕人在內的台灣同胞來到陝西，一路翻山越嶺，不畏路途遙遠，虔誠祭拜我們共同的祖先，意義特別。公孫軒轅造福後代深遠，顧民生、得民心，是個了不起的人，5000年來後代子孫都以他為榮為傲。炎黃子孫雖然在世界每一個角落，但是永遠都以作公孫軒轅的子孫為榮，將他的偉大精神記在心里。



據悉，2024陝台文化交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，以兩岸青年為交流主體，以中華文化交流為主線，是陝西省舉辦的最大規模的綜合性兩岸交流活動。主辦單位包括：陝西省政府台辦、陝西省教育廳、陝西省文旅廳、陝西省體育局、陝西省文物局、陝西省黃帝陵文化園區管委會，承辦單位是陝西省海峽兩岸交流合作促進會。參加此次活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年；參加活動的台灣團隊共有12個，包括文化參訪團、教育參訪團、基層小區參訪團、青年參訪交流團、神農大帝協進會參訪團等。

