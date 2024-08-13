中評現場：兩岸同胞參觀黃帝陵　拜謁祖先

“相約長安 青春同行”－2024陝台文化交流周參訪團一行8月12日上午參訪了位於陝西省延安市黃陵縣的黃帝陵（中評社 海涵攝） 中評社西安8月13日電（記者 海涵）“相約長安 青春同行”－2024陝台文化交流周參訪團一行8月12日上午來到位於陝西省延安市黃陵縣的黃帝陵，瞻仰中華民族始祖軒轅黃帝的靈寢，拜謁中華民族共同祖先。海峽兩岸關係協會副會長馬曉光、新黨主席吳成典等兩岸嘉賓一同參加。



黃帝陵景區主要由軒轅廟和黃帝陵兩大部分組成，軒轅廟在橋山山麓，黃帝陵則在橋山之巔。參訪團一行首先參訪了軒轅廟。進入廟院山門，軒轅黃帝手植柏首先映入眼簾，古柏蒼翠健旺，樹幹略向南傾，樹高19.3米，胸徑11米，傳說是黃帝親手栽植。作為軒轅廟的特色景點，黃帝手植柏也緊跟潮流，其旁立著一塊“我在黃帝手植柏等你”的“路牌”，傳統與現代的元素在這裡碰撞，別有意境，吸引不少台灣嘉賓在此合影留念。記者看到，吳成典與原台北縣長周錫瑋等人手拉手在“路牌”前開心合照，與祖先親植古柏同框。



穿過誠心亭，參訪團一行來到碑亭。亭內存放石碑四通。分別為孫中山1912年任中華民國臨時大總統時所寫的《黃帝贊》、毛澤東在1937年4月5日國共兩黨共祭黃帝陵時題寫的《祭黃帝陵文》、蔣介石1942年冬題寫的“黃帝陵”、鄧小平1988年題寫的“炎黃子孫”。



孫中山先生在《黃帝贊》中寫道：“中華開國5000年，神州軒轅自古傳，創造指南，平定蚩尤亂，世界文明唯有我先。”吳成典等人在石碑前久久駐足，沉思許久。



“赫赫始祖，吾華肇造。胄衍祀綿，岳峨河浩。聰明睿知，光被遐荒。建此偉業，雄立東方。世變滄桑，中更蹉跌。越數千年，強鄰蔑德。琉台不守，三韓為墟。遼海燕冀，漢奸何多！以地事敵，敵欲豈足？人執笞繩，我為奴辱……各黨各界，團結堅固。不論軍民，不分貧富。民族陣線，救國良方。四萬萬眾，堅決抵抗。民主共和，改革內政。億兆一心，戰則必勝。還我河山，衛我國權。此物此志，永矢勿諼。經武整軍，昭告列祖。實鑒臨之，皇天後土。尚饗！”講解員情感充沛、抑揚頓挫地向參訪團一行朗誦出毛澤東所寫《祭黃帝陵文》。

