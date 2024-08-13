吳成典答中評：兩岸青年要攜手合作重新開始

新黨主席吳成典（中評社 海涵攝） 中評社西安8月13日電（記者 海涵）“相約長安 青春同行”－2024陝台文化交流周8月12日上午舉行甲辰（2024）年“溯源尋根”—兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮。新黨主席吳成典在典禮結束後接受中評社記者採訪表示，對於兩岸關係而言，要將歷史的恩恩怨怨還給歷史，兩岸年輕人要攜手合作，重新開始。



吳成典說，我們都是中國人，希望中國的未來，人民可以安康幸福地生活，優秀傳統文化能夠不斷傳承發揚。“這次到西安，很大感觸是‘黃土不見了’，目之所及一片‘綠油油’，這十分了不起，也說明只要努力我們能做到很多事的。”



吳成典指出，當前兩岸關係的症結在於少數“台獨”分子。“如果沒有‘台獨’想法，兩岸是沒有距離的。”吳成典說，“台獨”思想的產生有其歷史因素。台灣被割讓給日本五十年之久，在此期間，日本在台灣推行“去中國化”“皇民化”，不讓台灣同胞學習中國歷史政治，導致一些人對祖國大陸的不認同。由此可見，台灣問題是在歷史軌跡中長久累積下來的，是我們民族的悲傷和大不幸。解決台灣問題，也是歷史給我們的責任。“我一直呼籲，把歷史的恩恩怨怨還給歷史，讓年輕人承擔起時代使命，重新開始、攜手合作。當前，大勢已成，成功就在眼前。”



被問及兩岸年輕人攜手合作的基礎有哪些，吳成典告訴中評社記者，基礎有很多，關鍵在於多看、多瞭解。現在島內民進黨當局要“去中國化”，將中國歷史說成是“外國史”。但我們不能因為民進黨目前的這些行為，就懷憂喪志。現在兩岸交通很方便，兩岸年輕人彼此沒有距離，大陸年輕人會去台灣讀書，台灣年輕人也來大陸求學。時代不同了，環境也在改變，我們要珍惜歷史情緣，增進瞭解，加深感情。

