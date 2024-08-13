張亞中答中評：突破政治藩籬鋪平兩岸交流路

台灣孫文學校總校長張亞中（中評社 海涵攝） 中評社西安8月13日電（記者 海涵）台灣孫文學校總校長張亞中8月12日在“相約長安 青春同行”－2024陝台文化交流周活動上接受中評社記者採訪。他表示，兩岸民間交流要繼續加強，與此同時，一定要想辦法突破政治藩籬，這樣才能真正為兩岸交流鋪平一個康莊大道，兩岸交流才能夠沒有任何障礙。



據瞭解，參加2024陝台文化交流周活動的台胞共有400人，其中包括300名台灣青年。就此，張亞中表示，台灣青年來大陸參觀交流對促進兩岸同胞心靈契合很有幫助。他說，兩岸同根同源，有共同的祖先，台灣有98%的人是純漢人，很多人都是來自於中國大陸。所以，台灣青年能有機會來大陸看看是很好的事情，除了追根溯源之外，也可以看到大陸的經濟發展建設，這對他們本身有幫助，對兩岸關係也是有益的。



張亞中說，兩岸之間還存在一些高政治的問題。高政治的問題就是兩岸官方之間的態度。目前島內民進黨當局傾向於走“台獨”路線，拒不接受“九二共識”，也不接受“台灣人是中國人”，所以兩岸關係處在一種面臨障礙的狀態。



張亞中說，如果沒有辦法將政治問題化解掉，只靠民間交流，兩岸關係發展會存在局限。希望兩岸通過政治對話溝通，共同解決政治難題，將道路鋪平了，那麼年輕人之間的交流會更容易推動兩岸關係發展。

