北部都會區基建先行 議員提優化公路規劃

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月13日電（記者 盧哲）香港發展北部都會區提出“基建先行”。北都公路貫通北部都會區內各發展重心，為新發展區建立基礎。特區政府早前計劃向立法會申請超過11億元撥款進行勘查研究工作，包括3.3億聘請顧問費用，預計需時38個月完成。特區立法會議員劉國勳與新界北團隊12日召開記者會提出三項優化北都公路規劃的建議，希望建設能優化設計、調低造價、加快上馬。



立法會議員、民建聯發展事務發言人劉國勳與新界北團隊12日與特區政府路政署署長邱國鼎及相關官員會面，就完善走線﹑規劃流程及減低成本等方案反映意見。劉國勳在隨後召開的記者會上表示，路政署有誠意並積極跟進，承諾會考慮降低造價及加快上馬。劉國勳表示，自己與新界北團隊全力支持北都公路，期望路政署盡快調整撥款申請再提交立法會，啟動有關研究工序。



劉國勳與新界北團隊具體提出了三項倡議。第一，完善走線，東接沙頭角、西連洪水橋。按北都公路目前規劃全長約23公里，由西至東分別為天水圍段、新田段、古洞段，及新界北新市鎮段。劉國勳指出，北部都會區分四大區域，涵蓋洪水橋／廈村至沙頭角，但目前走線設計，東西面都未達發展區核心，建議延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西面連接洪水橋。路政署在會上接納建議，會研究把公路走線延伸至洪水橋。



劉國勳認為，目前走線以天水圍為起點，未覆蓋北部都會區的核心區域，期望西面伸延至洪水橋商業核心區，將來“三鐵匯聚”的交通樞紐及港深西部公路。劉國勳說，歡迎路政署接納建議，同時期望路政署考慮東面延伸至沙頭角口岸，因為目前至沙頭角公路交匯處，及至沙頭角口岸仍然有一段路，而將來沙頭角口岸亦會重建，規模比現時大，建議走線可擴濶現有沙頭角公路或邊界巡邏路延伸至沙頭角口岸。