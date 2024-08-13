快評：慎終追遠　台灣年輕人尋根黃帝陵

中評社快評／尋根拜祖，慎終追遠。甲辰（2024）年“兩岸同胞黃帝陵祭祖典禮”12日上午在陝西黃陵縣舉行，出席人員約400人，其中台灣民眾約350人，大陸各界人士約50人。



今年4月4日，國民黨前主席馬英九率台灣青年到陝西黃陵參加甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮。昨天又有很多台灣年輕人參加黃帝陵祭祖活動。



海協會副會長馬曉光在活動上受訪表示，這次特別令他感動，他看到很多台灣年輕人，還有來自基層的鄉親一起祭拜軒轅黃帝，表達的是血濃於水、非常樸素的情感。兩岸同胞本來就是骨肉兄弟，兩岸青年人都是兩岸關係的未來，只要這種活動持續不斷進行下去，兩岸青年的心就會越拉越近。



國台辦發言人朱鳳蓮日前發布今年1至6月台胞赴陸人次年增103.2%，這說明入夏以來，很多的台灣同胞到大陸參加各種交流、絡繹於途，也說明“沒有任何勢力能把我們分開，能把我們隔斷”。



橋山公祭人文初祖，讓人心潮澎湃，感受血濃於水。出席活動的旺旺集團副董事長周錫瑋說，我們就是炎黃子孫，不能忘本，更不能忘祖；兩岸同胞都是一家人，如果多到大陸走走，就會發覺大陸百姓對台灣民眾是非常友善的，兩岸之間應該要多開放、多交流，不要再有敵意。誠哉斯言！