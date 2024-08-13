海上“巨無霸”每年可為近5億小汽車加滿油

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京8月13日電／據央視新聞報導，12日，我國建造重量最大的國際海洋油氣平台——馬贊油氣集輸平台在山東青島完工交付，它的完工標誌著我國大型海洋油氣裝備建造技術獲得突破。



作為我國建造的最大國際海洋油氣平台，馬贊油氣集輸平台究竟規模如何？其內部又蘊藏著哪些不為人知的奧秘？來看總台記者的實地探訪。



海油工程馬贊項目常務副經理蘆存財：這台關斷閥重量超過38噸，高度超過3米，這樣的龐然大物在我們平台分布超過30台。



項目負責人告訴記者，作為國際上集輸能力最強的海洋平台，馬贊平台每年能夠匯集輸送原油2400萬噸，可以 為近5億輛小汽車加滿油，這也是為什麼平台要建得這麼大。但“大”只是一個表面的感觀，它的裡面其實處處都暗藏著高科技。



海油工程馬贊項目常務副經理蘆存財：我們現在看到的是36寸原油外輸管線，首次使用了國產內塗塑技術，解決硫化氫高的同時，實現了25年的長期安全服役。



馬贊油氣集輸平台由大型管匯、管道清理、化學處理、操作控制等複雜系統組成，包含超過10萬個零部件， 規模體量、系統複雜性等均創國際同類平台紀錄，對項目管理提出巨大挑戰。



海油工程馬贊項目常務副經理蘆存財：對一個總重近2萬噸的超級組塊，平台材料、設備成千上萬，項目組織開發了可視化管理平台，通過數字模擬、建造孿生技術實現建造全流程的數字化管控。



通過應用可視化智能管理平台，相關的材料、設備、進度、質量、安全等都可以在系統裡一目了然地進行跟蹤。項目施工和管理效率大幅提升，工程質量、安全績效等整體達到國際先進水平。

