山火逼近希臘首都　數千居民被要求撤離

8月12日，消防員在希臘阿提卡地區撲救山火。（來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，由於希臘首都雅典東北郊始於11日的山火無法得到有效控制，該市東北郊及阿提卡地區8個居民點的數千名居民12日被要求撤離。希臘總理米佐塔基斯已從克里特島趕回雅典監督火災應對工作。



希臘消防部門官員12日在雅典舉行的新聞發布會上說，雅典東北郊的這場大火始於馬拉松鎮附近的瓦爾納瓦斯地區，目前火勢已蔓延30多公里，逼近緊鄰雅典的彭代利山區。受山火影響，目前雅典市區已被濃煙覆蓋，能見度下降。據希臘政府最新消息，這起山火已造成至少一名消防員受傷，另有8人因呼吸問題被送往醫院。



由於火勢快速蔓延，11日晚剛剛從馬拉松鎮撤離到附近海邊小鎮新馬克里的上萬居民再次被要求撤離。距離馬拉松鎮約30公里的2004年雅典奧運會主會場——雅典奧林匹克體育中心的設施已對外開放，以接待從受災地區疏散的人員。



受高溫、乾旱和強風影響，過去一天，希臘全境共發生40起山火，其中瓦爾納瓦斯地區的火勢最為嚴重。



希臘消防部門說，在軍人和志願者支援下，超過500名消防員正在滅火。山火燒毀了大量森林、農田，並焚毀了數量不詳的房屋和車輛。夜間無法工作的數十架消防飛機和直升機已在12日黎明恢復滅火工作。