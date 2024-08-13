﻿台風“瑪莉亞”登陸　日本岩手縣雨量創新高

受台風“瑪莉亞”影響，日本新幹線或可能出現延誤。圖源：法新社 中評社北京8月13日電／據大公報報導，綜合NHK、法新社報導：今年第5號台風“瑪莉亞”於當地時間12日上午在岩手縣登陸日本，受其影響，岩手縣局部地區的降雨量創新高，部分地方火車當天暫停行駛，數十個航班取消。



日本氣象廳周一表示，“瑪莉亞”於上午八時30分在岩手縣大船渡市附近登陸，以每小時20公里的速度向西北方向移動，橫越東北地區。岩手縣部分地區降雨量創下有氣象紀錄以來的新高，例如久慈市降雨量達到46厘米，水壩水位上升，要進行緊急洩洪，並疏散水壩附近的逾8000居民。



岩手縣表示，目前尚無人員受傷或嚴重結構損壞的報告，當局前一天晚上已向逾31萬居民發出疏散警告，約2000人在當地的避難所過夜。東北電力公司表示，截至周一下午，岩手縣約300戶家庭停電。氣象部門表示，台風帶來的暴風雨持續，呼籲民眾嚴防泥石流災害、河水氾濫，以及低窪地區淹水。



日本周二迎來盂蘭盆節（8月13日至16日）假期，台風影響了民眾的出行。受“瑪莉亞”影響，日本航空取消了78個國內航班，逾7000名乘客受到影響，而全日空也取消了8個航班。部分地區鐵路多條線路全天停駛，包含仙石東北線、大船渡線、釜石線、陸羽東線、石卷線、氣仙沼線，新幹線列車則繼續正常運作。科學家表示，氣候暖化使得暴雨和熱帶風暴等極端天氣更加頻繁和強烈。