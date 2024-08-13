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敘利亞發生5.3級地震　多地有明顯震感
http://www.CRNTT.com   2024-08-13 09:43:49


　　中評社香港8月13日電／敘利亞12日晚發生5.3級地震，首都大馬士革等多地有明顯震感。

　　新華社報導，據敘利亞國家地震中心發布的消息，地震發生於當地時間12日23時56分（北京時間13日4時56分）許，震中位於敘利亞中部城市哈馬以東28公里處。記者在大馬士革感覺到持續約半分鐘的較強烈震動。

　　據當地媒體報導，敘境內大多數省份有震感。目前尚無人員傷亡報告。

　　2023年2月6日，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生7.7級強烈地震，在敘造成數千人死亡。

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