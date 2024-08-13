【
大
中
小
】 【
打 印
】
敘利亞發生5.3級地震 多地有明顯震感
http://www.CRNTT.com
2024-08-13 09:43:49
中評社香港8月13日電／敘利亞12日晚發生5.3級地震，首都大馬士革等多地有明顯震感。
新華社報導，據敘利亞國家地震中心發布的消息，地震發生於當地時間12日23時56分（北京時間13日4時56分）許，震中位於敘利亞中部城市哈馬以東28公里處。記者在大馬士革感覺到持續約半分鐘的較強烈震動。
據當地媒體報導，敘境內大多數省份有震感。目前尚無人員傷亡報告。
2023年2月6日，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區發生7.7級強烈地震，在敘造成數千人死亡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
大地震預警惹擔憂 日本住宿業遭大量退訂
(2024-08-12 10:39:23)
擔憂地震 日本部分地區酒店及旅館現退訂潮
(2024-08-11 18:23:37)
大地震預警惹擔憂 日本住宿業遭大量退訂
(2024-08-11 18:02:17)
日本民眾擔憂發生特大地震搶購物資
(2024-08-11 16:56:24)
上午10：47花蓮發生規模4.5極淺層地震
(2024-08-11 11:49:12)
日本宮崎7.1級地震 發海嘯警報
(2024-08-09 11:39:38)
日本宮崎縣附近海域發生7.1級地震
(2024-08-08 17:31:57)
日本宮崎縣發生7.1級地震
(2024-08-08 17:24:39)
花蓮走過強震重創 太魯閣短片記錄重建艱辛
(2024-08-08 17:04:08)