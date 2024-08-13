調查：“破產”背後的英國財政困境

7月5日，基爾·斯塔默在英國倫敦唐寧街10號首相府前發表講話。（來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，英國工黨政府上任伊始即抱怨巨額財政虧空，“英國破產”之說使英國公共財政狀況引發熱議。



記者梳理近期事態後發現，與英國地方政府實質性破產不同，圍繞英國政府“破產”的爭論更多是政黨相互攻擊，但英國財政困境、民生困頓卻是不爭事實。



公共投資低迷、公共服務不足，民眾對國家經濟狀況的不滿正與日俱增。



英國政府“破產”了嗎？



英國財政大臣蕾切爾·裡夫斯日前表示，上屆保守黨政府隱瞞公共財政真實情況，留下220億英鎊的財政虧空。首相辦公室更是用“破產”形容當下英國財政狀況。



事實上，英國距離國家破產尚有一段距離。國家破產，通常稱為主權違約，是指一個國家無法或者拒絕支付到期的債務和利息。這涉及與債權人進行債務重組談判、政府正式宣布無力償還債務等經濟和法律程序。過去20多年間，冰島、希臘、阿根廷、斯里蘭卡等國家都曾陷入國家破產的財政危機。



目前，英國政府暫未出現債務違約跡象，國際評級機構標準普爾、穆迪和惠譽尚未下調其信用評級。近期英國國債、貨幣英鎊以及倫敦股市雖有小幅波動，也都基本表現平穩。因此，相較於正式宣布主權違約，英國首相辦公室的“破產”之說更像是對“政府沒錢了”的一聲嘆息。



