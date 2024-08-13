長江水生生物資源總體恢復向好

中評社北京8月13日電／據光明日報報導，近日，農業農村部會同水利部、生態環境部、交通運輸部聯合發布《長江流域水生生物資源及生境狀況公報（2023年）》。公報指出，近年來長江水生生物資源總體呈現恢復向好態勢，以十年禁漁為重點的長江大保護系列政策措施取得明顯成效。



公報顯示，長江水生生物資源持續恢復，2023年長江幹流監測點位單位捕撈量均值為2.1千克，比2022年上升16.7%；重要支流監測點位單位捕撈量均值為2.3千克，比2022年上升64.3%。



水生生物多樣性穩步提升。2023年長江流域監測到土著魚類227種，比2022年增加34種；監測到國家重點保護水生野生動物14種，比2022年增加3種，新監測到滇池金線鲃、細鱗裂腹魚和四川白甲魚。



栖息生境總體穩定。2023年長江干支流水質評價總體為優，Ⅰ－Ⅲ類水質斷面占98.5%，采砂和航道整治等涉漁工程增量開發強度有所下降，但存量規模依然較大。



受監測到的國家重點保護水生野生動物種類數仍相對較少、部分國家重點保護物種水生野生動物數量偏少，少數江段水體連通性較差、岸線硬化度較高等因素制約，相關水域水生生物完整性指數偏低，珍稀瀕危物種保護依然任重道遠。



下一步，農業農村部將會同有關部門和沿江各地，壓實地方政府禁漁主體責任，做好退捕漁民安置保障，保持執法高壓嚴管態勢，加強珍稀瀕危物種保護，強化重要栖息地修復，加強外來物種防治，多措並舉保護修復長江水生生物多樣性。