中評社北京8月13日電／據光明日報報導，鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6%，創歷史同期新高；水運建設完成固定資產投資1025億元，同比增長9.5%；民航業完成固定資產投資615.2億元，同比增長33.2%；公路建設完成固定資產投資12393億元……今年上半年，我國完成交通固定資產投資1.7萬億元，投資規模保持高位運行，我國綜合立體交通網建設步伐加快、亮點頻出。



交通重大工程具有單體投資多、社會影響大、帶動作用強的特點，是擴內需、穩增長、促就業的重要領域之一。一批重大工程建設的穩步推進，為鞏固和增強我國經濟回升向好態勢注入強勁動力。



鐵路網規模進一步提升



近日，西渝高鐵康渝段全線最長斜井七星坪隧道2號斜井順利貫通，大型機械設備“入住”現場，標誌著全線隧道全面步入機械化施工階段。中鐵十七局西渝高鐵項目工區經理董磊表示，西渝高鐵康渝段是我國迄今為止第一條橫穿大巴山腹地的鐵路，建成通車後，從西安到重慶最快只需要2個多小時，進一步助力城鄉融合和區域協調發展。



今年上半年，鐵路部門有序推進重點項目聯調聯試、試運行，高質量完成工程驗收、安全評估、運營準備等工作，累計新開通線路979.6公里，進一步完善了區域路網布局。



國鐵集團相關負責人介紹，今年以來，國鐵集團充分發揮鐵路投資產業鏈長、輻射面廣、拉動效應強的作用，優質高效推進鐵路工程建設，現代化鐵路基礎設施體系加快構建，我國鐵路網整體規模進一步提升。



當前，宜昌至涪陵高鐵、銅仁至吉首鐵路、焦作至平頂山鐵路、深圳西麗站及相關工程、蘭州至張掖高鐵武威至張掖段等7個項目完成可行性研究批覆，有望盡快開工。



今年年初召開的國鐵集團工作會議提出，國鐵集團將加快構建現代化鐵路基礎設施體系，今年力爭投產新線1000公里以上。“我們將繼續強化建設投資的拉動作用，讓更多有效益的投資更好地支撐擴大內需、更有力地助推中國經濟行穩致遠。”該負責人表示。

