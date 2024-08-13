水利部舉行防汛周會商　部署重點防禦工作

中評社北京8月13日電／據光明日報報導，12日上午，水利部舉行防汛周會商，視頻連線水利部長江水利委員會、黃河水利委員會、淮河水利委員會、海河水利委員會、珠江水利委員會、鬆遼水利委員會、太湖流域管理局，滾動分析烏蘇裡江、黃河流域北洛河等河流防汛形勢，分析研判全國汛情發展態勢，針對性安排部署重點防禦工作。



會商指出，預報未來一周，受強降雨影響，海河流域灤河、潮白河，黃河流域渭河，長江流域岷江，珠江流域西江干支流，遼河流域遼河、大凌河，鴨綠江等河流可能發生洪水過程，暴雨區內中小河流洪水和局地山洪災害風險較高。烏蘇裡江幹流洪水於12日5時全線超警，預報14日前後將全線超過保證水位，洪水過程將持續至8月下旬；北洛河發生高含沙洪水正向下游演進，匯入渭河後進入黃河，三門峽、小浪底等水庫面臨高含沙洪水考驗。防汛形勢依然嚴峻複雜。



會商強調，要始終把保障人民生命安全放在第一位，持續保持防汛關鍵期工作機制和工作狀態，弦不能鬆，意不可疏，落實落細各項防禦措施，防禦好每一局地、每一流域、每一場次洪水。要更加關注今年多次發生洪水的河流，充分認識到後發洪水比前場次洪水風險更高、出險幾率更大；更加關注每一局地發生的山洪災害風險，決不能因其影響範圍小而不把其置於最重要防禦目標。