普京下令俄軍驅逐烏軍　斥基輔為談判增籌碼

左圖：俄國防部11日公布在庫爾斯克用無人機打擊烏軍戰車的畫面。圖源：法新社；右圖：烏軍坦克在庫爾斯克地區開火。圖源：路透社 中評社北京8月13日電／據大公報報導，綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導：烏克蘭近日加大在俄羅斯邊境地區的軍事行動，俄方指，庫爾斯克州有28個定居點共計約2000人被烏軍控制。目前，烏軍越境襲擊已造成庫爾斯克州12名平民死亡、121人受傷，12.1萬人疏散，另有約6萬人正在等待疏散。普京12日就庫爾斯克局勢召開會議，強調俄方首要任務是驅逐外敵。



本月6日以來，上千烏軍越境突襲俄庫爾斯克州，俄方出動後備力量、坦克、無人機、火炮和戰機回擊，雙方交戰地區距離庫爾斯克核電站僅有數十公里。俄方稱，已在核電站發現彈片和碎片，可能是被擊落的導彈碎片。



庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫12日向俄總統普京匯報稱，該州有28個定居點共計約2000人被烏軍控制。目前，烏軍越境襲擊已造成庫爾斯克州12名平民死亡、121人受傷，12.1萬人疏散，另有約6萬人正在等待疏散。斯米爾諾夫說，烏軍滲透縱深約12公里，橫寬約40公里，但由於沒有明確的“前線”，俄軍很難確定敵人的具體位置。俄別爾哥羅德州12日宣布，由於烏軍在邊境地區的行動，該州亦已疏散1.1萬居民。



普京12日就庫爾斯克局勢召開會議，指責敵方試圖“挑撥離間、製造衝突、恐嚇人民，破壞俄羅斯社會的團結和凝聚力”，並下令俄軍驅逐來犯烏軍。俄國防部稱，6日以來，俄軍已在庫爾斯克方向的戰鬥中打死打傷烏軍1600多人，並擊毀烏軍坦克32輛。



普京：很難與烏進行談判



普京指出，烏軍越境襲擊旨在阻止俄軍在頓涅茨克等其他方向繼續推進，但並未成功。他還表示，基輔試圖為未來的談判增加籌碼。《經濟學人》也稱，烏克蘭可能想要在邊境地區建立“緩衝區”，作為與俄方談判的籌碼。但普京指責烏方“不分青紅皂白地襲擊平民、民用設施，還企圖威脅核設施”，很難與其進行談判。



烏克蘭一名高級安全官員透露，烏軍突襲俄邊境的目的是拉長戰線，分散敵方兵力並造成最大損失，以破壞俄羅斯局勢的穩定。



美國政府5月底批准烏克蘭使用美制武器襲擊俄境內目標。本月9日，烏軍發動越境襲擊後不久，白宮宣布將向烏克蘭提供新一批價值1.25億美元的軍事援助，包括“毒刺”導彈、高機動性炮兵火箭系統等。普京稱，西方正借烏克蘭人之手與俄羅斯作戰，基輔是在執行其西方主子的意願。



中國外交部發言人12日就烏軍進入俄領土回應說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，呼籲各方遵守局勢降溫“三原則”，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。中方將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用。