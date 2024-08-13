台灣學子京津冀研學感受大陸發展變化

中評社北京8月13日電／據人民日報報導，在河北定州貢院模擬“鄉試”，沉浸式體驗古代科舉制度；在天津觀看相聲表演，欣賞中國語言的魅力；從雄安新區乘坐高鐵到北京，沿途感受京津冀一體化發展的成果……在前不久舉辦的2024年台灣學子重走科舉路研習營（京津冀專題）活動中，來自台灣的數十名師生在京津冀多地參訪，感受厚重的歷史文化底蘊，領略協同發展帶來的新變化，不斷加深對兩岸同宗同源的文化認同。



瞭解兩岸歷史聯結



宣布考紀、發放准考證、搜身進考場、鳴鑼後開始答題……這一整套的科舉考試模擬流程，讓台灣師生感慨自己“穿越了”。日前在河北定州貢院，參加研習營的台灣師生穿上漢服，端坐在貢院考場裡認真答題。



“我希望通過親身體驗，能更細致瞭解科舉歷史，體會古人參加科舉的心路歷程。”台生曾紫涵剛剛高中畢業，是一位“首來族”。她興奮地告訴記者，原本科舉考試都是課本或電視劇裡的內容，沒想到自己可以親身體驗到，讓課本知識出現在現實生活裡。



專題科舉講座、北京故宮“殿試”場景觀摩、北京台灣會館（台灣學子進京趕考的落腳地）參觀……一系列豐富多彩的活動，讓研習營的師生對兩岸共同的歷史文化有了更加深刻的認識。



感受燦爛中華文化



相聲是京津地區一種喜聞樂見的傳統曲藝。在天津的相聲茶館，台灣師生圍坐在一起，一邊品茶、嗑瓜子，一邊欣賞相聲表演。天津美食美景、百姓生活日常、影視文學作品……各種類型的話題，演員們都能信手拈來，用幽默的語言、活潑的方式呈現給觀眾們，讓大家開懷大笑。