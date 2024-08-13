中東局勢升溫　美增派核潛艇撥火

美“羅斯福”號航母。（來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據大公網報導，以色列情報部門稱，伊朗未來幾日可能對以色列發動攻擊，報復巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人哈尼亞在伊朗遭暗殺事件。美國國防部長奧斯汀11日下令向中東地區增派一艘巡航導彈核潛艇，並要求美國海軍“林肯”號航母打擊群加緊前往中東。



Axios網站11日援引消息人士稱，據以色列情報部門最新評估，伊朗決定直接攻擊以色列，時間可能在15日之前。美國國防部11日證實，奧斯汀當天與以色列防長加蘭特通話，重申美方“將採取一切可能措施保衛以色列”，並聲稱美方在中東加強軍力部署是因為“該地區緊張局勢升級”。奧斯汀下令將“佐治亞”號巡航導彈核潛艇部署到中東，並命令“林肯”號航母打擊群加緊前往該地區。美軍“羅斯福”號航母打擊群目前正在中東水域。



當地時間7月28日，美國中央司令部發布公報稱，美“羅斯福”號航母被部署至美國第五艦隊的作戰區域內。



美國第五艦隊的作戰區域覆蓋約250萬平方英里的水域，包括阿拉伯灣、紅海、阿曼灣、亞丁灣、阿拉伯海和印度洋的部分地區。



此前被部署在該區域的美軍“艾森豪威爾”號航母已於6月22日撤離紅海回國。



美國、卡塔爾和埃及正在推動以色列與哈馬斯15日恢復加沙停火談判。哈馬斯11日表示，應當根據此前協商結果制定並實施停火計劃，而非尋求更多輪談判，使以色列有更多時間襲擊加沙。以軍10日轟炸加沙城一所學校，造成逾100人死亡。截至12日，加沙地帶已有近4萬巴勒斯坦人在本輪巴以衝突中死亡。中國外交部發言人林劍12日表示，中方對以色列相關軍事行動造成加沙地帶大量平民傷亡表示嚴重關切。