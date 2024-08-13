美媒：美聯儲面臨降息關鍵時刻

中評社北京8月13日電／據新華社報導，據美國《紐約時報》網站8月8日報導，美聯儲抗擊通脹的行動進展得出奇地順利。



政策制定者似乎準備在9月18日的會議上降息——只降一點點。官員們不需要如此不斷地對經濟增長踩刹車了，因為經濟已經穩定在一個舒適的平衡狀態。看起來央行的銀行家即將實現罕見的經濟軟著陸，在不拖累經濟的情況下抑制通脹。



但就在這陽光明媚的前景出現時，烏雲卻在地平線上聚集。



過去一年，失業率大幅上升，上周發布的疲軟就業報告引發了人們對就業市場可能處於嚴重降溫邊緣的擔憂。這令人擔憂，因為勞動力市場疲軟通常是經濟走向衰退的第一個跡象。



美聯儲仍有可能實現它一直希望的軟著陸——周四公布的最新數據顯示，每周首次申請失業金人數的降幅超過預期，這是一個微小但積極的新情況。考慮到一切都有可能好起來，央行官員還沒有準備恐慌。在周一的一次活動中，舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·戴利說，官員們正密切關注就業市場，試圖弄清就業市場是降溫過多，還是只是在經歷了過山車般的幾年之後回歸正常。



戴利說：“我們正處於這樣的時刻——勞動力市場大幅放緩還是略有放緩？”她指出，一些一次性因素可能擾亂最新報告，比如飓風“貝麗爾”，以及最近新移民工人的湧入導致更多人找工作。



她說：“很明顯，通貨膨脹正在接近我們的目標，很明顯，勞動力市場正在放緩，到了我們必須平衡那些目標的地步。”



眼下，官員們似乎準備密切關注即將發布的數據報告，試圖找出答案。他們將在8月21日收到工資修正數據，9月6日收到新的就業報告，在9月18日美聯儲會議之前收到兩份消費物價指數報告，以及幾份每周初次申請失業金人數報告。



