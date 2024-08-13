﻿海關破走私零件市值3700萬

海關偵破以遠洋船走私約3700萬元貨物。圖源：大公報 中評社北京8月13日電／據大公報報導，海關港口及海域科聯同有組織罪案調查科上月31日聯合搗破一宗海運貨櫃走私案件，在一個由台灣經香港轉口往馬來西亞的40呎貨櫃內，檢獲大批走私電子零件，市值約3700萬元。海關指該批走私貨物明目張膽直接放在貨櫃內，並企圖以迂回路線轉運，最終目的地是走私往內地，若成功料可逃稅約550萬元。



用已解散公司作寄貨人登記



港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，行動鎖定了一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船，在其中報稱載有鋁合金的一個40呎貨櫃內，經X光檢查發現貨物有許多相對淺色的部分，與鋁合金密度和形狀不符，亦載有多種不同類型的貨物，懷疑內藏走私貨物，遂將案件交由有組織罪案調查科跟進。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，人員作跟進調查後發現，涉案貨櫃內藏有約47板未列艙單的電子產品及配件，包括路由器、電容、電阻及集成電路等，市值逾3700萬元，“明目張膽”地直接放在貨櫃內，沒作任何掩飾，而貨物寄貨人的登記則利用了已解散公司的名字，企圖逃避海關偵查，但海關會循不同角度瞭解寄貨公司真實身份，包括聯絡船公司協助調查。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。