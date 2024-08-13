對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。圖源：大公報 中評社北京8月13日電／網評：做到“三個結合” 實現香港更好發展



來源：大公報 作者：胡劍江（全國政協委員、香港經濟民生聯盟監事委員會副主席）



香港工商界日前舉辦學習貫徹習近平主席給祖籍寧波的香港企業家重要回信精神座談會。中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍就貫徹落實習主席重要回信精神提出指導意見。夏主任指出，習主席的重要回信，充分體現了對香港企業家的肯定和鼓勵，充分體現了對港澳同胞的關心關愛，充分體現了對港澳發展的高度重視，為港澳發展指明了前進方向。



夏主任強調，要把學習貫徹習主席重要回信精神，與學習貫徹二十屆三中全會精神結合起來，與國家改革開放大局結合起來，與港澳實際結合起來，充分發揮“一國兩制”制度優勢，不斷鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才聚集高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用，助力新質生產力發展。



落實回信精神為國家作貢獻



把握好貫徹好三中全會精神的“時度效”、“點線面”、“精氣神”是香港當前的最大政治，也是拚經濟、謀發展的當務之急。筆者認為，夏寶龍主任強調的“三個結合”為香港各界如何落實習近平主席重要回信精神，為國家做出新貢獻明確了切入點：