圖為4月25日在美國首都華盛頓拍攝的商務部大樓。（來源：新華社） 中評社北京8月13日電／時評：美國對華加征關稅何其不得人心



來源：新華網 作者：許蘇培



美國貿易代表辦公室近日推遲原定於8月1日生效的對華新加征關稅措施，表示將繼續審閱公眾意見。從數百家公司、行業協會等已提交的1000多份意見來看，反對對華新加征關稅的人占大多數，他們列舉的理由包括擾亂全球貿易秩序、提高成本並損害企業和消費者利益、無法尋求替代產品、減少就業、削弱企業競爭優勢、損害公共衛生、影響航運業等。由此可見，美國對華加征關稅之舉何其不得人心。



今年5月，美國宣布維持特朗普政府時期對華徵收的301關稅，並對中國鋰電池、光伏電池、電動汽車、關鍵礦產、半導體等產品大幅提高關稅。美國上屆政府啟動對華301調查並對華加征關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則。此次再次揮舞關稅大棒，謀求單邊利益，擾亂國際貿易秩序，無異於錯上加錯，因此招致反對聲一片。國際貨幣基金組織（IMF）警告說，美國政府對華大幅加征關稅可能危及全球貿易和經濟增長。IMF第一副總裁吉塔·戈皮納特表示，美對華貿易設限加劇經濟碎片化趨勢，“使經濟一體化帶來的益處明顯逆轉”。美國國內不少專家和行業人士認為，美國濫用貿易保護主義措施，損害的是自身利益和競爭力。



美國對華亂舞關稅大棒，給兩國企業和美國消費者帶來額外經濟負擔。據穆迪公司此前推算，美國消費者承擔了對華加征關稅92%的成本，每個美國家庭每年增加開支1300美元。勝利焊接合金公司的布賴恩·斯蒂爾在意見書中警告說，“增加關稅對美國經濟，尤其是美國消費者的淨效應絕對是負面的”，當前飽受高物價困擾的美國消費者將因此進一步嘗到通脹之苦。美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫認為，維持之前的關稅以及徵收額外關稅，最終會增加美國企業在國內外的競爭難度，削減美國就業崗位，並在通脹時期增加美國製造商和消費者的負擔。