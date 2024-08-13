有“共治”才有“共享”。圖源：新華社 中評社北京8月13日電／網評：有“共治”才有“共享”



來源：人民日報 作者：盧澤華



筆者曾在北京市一條淺水河邊看到許多共享單車被堆成一垛，本以為是報廢車輛，走近一看，多數完好無損。一旁的清潔工早已見怪不怪：“因為很多人隨意停車，擋了地鐵乘客的道，被隨手堆在一起，等會兒就有人來處理了。”話音剛落，一輛小卡車駛來，司機下車，麻利地將單車搬上車鬥，汗涔涔地奔向下一個作業點。



不久後，這裡劃出一塊10來米長的自行車停放區。亂停放情況漸漸少了，偶有停在劃定區域外的，也會有路人順手拉進停放區內。簡單一道白框，成了人們文明停放共享單車的“催化劑”。



如今，越來越多城市通過精細化管理來投放更多這樣的“催化劑”：北京市出台了《北京市互聯網租賃自行車運營服務監督管理辦法》，制定了車輛投放、車輛維護、電子圍欄、秩序管理、投訴處理等一系列具體規定。上海市在共享單車停放點附近設置許多設備，用來發射可停或禁停信號。還有不少城市定期開展專項治理，向違規投放、廢棄車輛等亂象開刀……各地探索雖有不同，但都指向一個共同目標：用規則和技術引導人們共同維護共享單車停放秩序，讓市民在“共治”中實現“共享”。



作為一種綠色、便捷的交通工具，共享單車解決了人們出行的“最後一公里”。然而，一度出現的亂停亂放、占用人行道、隨意丟棄等無序現象，不僅擾亂了正常交通秩序，也對市容市貌產生了不良影響。出現這些問題的原因，從表面看是管理不規範、運維能力跟不上等，但從更深層次看，則在於城市文明需要與技術進步帶來的新事物一起成長——共享單車是城市中的新生事物，也要有相應的文明使用規範。人們在共享便利的同時，衹有共同呵護好大眾交通工具，才能讓它們更好地服務大眾。