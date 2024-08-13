熊貓債活躍　凸顯人民幣融資優勢

受惠低融資成本，點心債市場十分活躍，帶旺香港離岸人民幣市場。（大公報） 中評社香港8月13日電／大公報報導，近期美歐日市場波動加劇，加上融資成本高，更多外資企業改用利率較低的人民幣進行融資，帶動熊貓債、點心債發行大增，令人民幣成為全球活躍融資貨幣之一，國際化進程全面提速，也為香港離岸人民幣中心帶來更多發展機遇。



美歐通脹仍然超標，美國聯儲局及歐央行減息路徑不明，目前利率4厘至5厘，為20多年最高，令經濟持續受到挑戰，也對美元債、歐元債發行造成打擊。事實上，上半年中國經濟持續穩步﻿復甦，保持5%增長，令人民幣債券受到追捧。同時，二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革。這將有利中國應對未來內外挑戰與風險，推動經濟高質量發展，支持經濟長期向好，保持人民幣匯價穩定。今年上半年，人民幣兌美元表現靠穩，僅跌約2.3%，低於歐元、瑞士法郎及日圓分別3%、6.4%及12.3%的跌幅，這為人民幣在全球跨境支付、融資比重持續上升提供有利環境。



現時中國消費物價保持溫和，貨幣政策有進一步寬鬆空間，近期下調市場利率，加力穩經濟，這與美歐持續受到通脹困擾、貨幣政策走向不明朗成強烈對比，促使外資企業從美元、歐元轉用人民幣進行發債融資，尤其是在中國有投資項目的外資企業。



融資成本低 外企用人民幣發債



現時境外註冊機構在內地在岸人民幣市場發行人民幣債券（熊貓債），或者在香港離岸人民幣市場發行人民幣債券（點心債）的積極性更大，主要是以人民幣進行發債融資成本，估計要比美元便宜一半，這是近年境外機構在內地及香港發行人民幣債券規模顯著增加重要的因由，凸顯人民幣在全球融資功能與優勢，成為近年活躍融資貨幣之一，支持人民幣成為全球第四大支付貨幣。今年6月人民幣全球支付比重4.61%，對比2022年年底翻了一番，可見人民幣國際地位提升。



發行創新高 人民幣債炙手可熱



根據資料顯示，今年上半年，熊貓債發行大增至逾千億元人民幣，相等於去年全年的六成，共發行57只熊貓債，涉及金額約為1055億元人民幣，發行宗數及金額分別較去年同期增長39%及49.3%，並同時創出紀錄新高。迄今熊貓債累計發行逾6000億元人民幣，其中今年發行熊貓債的企業，包括德國拜耳、巴斯夫、寶馬中國、德意志銀行，而香港上市公司也加入熊貓債發行大潮，新創建發行不高於50億元人民幣的熊貓債券，相信是新創建有相當資產及收入以人民幣計價，進行人民幣發債，提供較低成本資金，並可降低匯率波動風險，預期熊貓債發行繼續火熱。當前內地相對低息環境中，提供穩定回報的在岸人民幣債券炙手可熱，掀起熾熱投資氣氛，據報人民銀行要出招為債市適度降溫，借入國債在市場二手出售，防範金融風險。



點心債機遇大 鞏固港人民幣樞紐



與此同時，受惠於低融資成本，點心債市場也十分活躍，帶旺香港離岸人民幣市場。例如深圳市在港發行70億元離岸人民幣地方政府債券，市場反應熱烈，認購額480億元人民幣，超額認購5.9倍，創新高紀錄。今年首季，內外企業在香港發行離岸人民幣債券規模達到1420億元，同比增長15%，而人民幣貿易結算37000多億元，同比增長61%。因此，點心債等離岸人民幣業務繼續成為香港金融一大亮點，令離岸人民幣中心的樞紐地位及優勢持續提升與增強。



當前人民幣融資優勢與功能不斷提升，為香港離岸人民幣中心帶來更多發展機遇，本港相關部門宜適時推出優化措施，吸引更多內外企業使用香港發債融資平台，壯大債券市場規模與實力。