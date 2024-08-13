法德英領導人呼籲緩和中東緊張局勢

中評社北京8月13日電／據新華社報導，法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、英國首相斯塔默12日發表關於中東問題的聯合聲明，呼籲緩和地區緊張局勢，立即恢復談判。鑒於中東地區局勢緊張，多家歐洲航空公司宣布，繼續停飛前往該地區多個城市的航班。



法國總統府12日公布了法德英三國領導人聯合聲明的內容。聲明說，三國領導人對中東地區緊張局勢升級深表關切，贊同卡塔爾、埃及和美國領導人的聯合聲明，呼籲立即恢復談判。聲明說，他們將不遺餘力地緩和緊張局勢，找到地區穩定的方向。“戰事必須立即停止，所有仍被哈馬斯扣押的人質必須被釋放，迫切需要暢通無阻地向加沙民眾提供援助。”



聲明還說，三國領導人特別呼籲伊朗及其盟友不要發動可能進一步加劇地區緊張局勢並危及實現停火和釋放人質可能性的襲擊。如果發動襲擊，他們必須為破壞和平與穩定的行為承擔責任。



卡塔爾、埃及和美國領導人8日晚在一份聯合聲明中呼籲以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）15日在卡塔爾首都多哈或埃及首都開羅恢復談判，以彌合所有剩餘分歧並開始執行相關協議。以色列總理辦公室9日發表聲明說，以方同意恢復加沙停火談判，並計劃於15日派出談判代表團。



哈馬斯11日發表聲明，呼籲加沙地帶停火談判斡旋方根據此前協商結果制訂實施計劃，並迫使以色列執行，而非尋求更多輪的談判或新的提議。



鑒於中東地區目前局勢緊張，多家歐洲航空公司表示，將繼續停飛前往該地區多個城市的航班。



