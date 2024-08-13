日本首次發巨大地震預警

中評社北京8月13日電／據大公網報導，日本宮崎縣外海8日下午發生7.1級地震，日本氣象廳當天首次罕見發出“南海海槽巨大地震”預警，敦促民眾在未來一周內保持高度警惕，以防出現強烈地震以及海嘯。日本民眾搶購飲用水和罐頭等應急食物。香港特區政府12日提醒身在日本或計劃前赴日本的香港居民，要提高警惕。



宮崎縣外海8日發生7.1級地震後，引發部分地區出現1米高的海嘯。當日下午，日本氣象廳發布了有史以來第一個“南海海槽地震臨時訊息”，警告南海海槽地帶可能引發巨大地震，敦促民眾在一周時間內提高警惕，要求各地採取防災預警措施。該地震警告維持生效至當地時間15日下午5點。



目前正值暑假，不少港人近期赴日旅遊或者計劃赴日。香港特區政府12日提醒，身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。政府發言人表示，現時正值暑假旅遊旺季，加上日本是受港人歡迎的旅遊目的地，就日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，特區政府提醒計劃前赴或已在日本的港人應提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。



東瀛游與縱橫游現時有90多團身處日本，涉及2300多人。旅行社表示會根據情況，是否更改行程或者提前返港。縱橫游透露，周一有約10多人考慮退團或更改出發時間。由於香港保安局只向日本福島第一核電站附近區域發出黃色外游警示，並非升級至紅色外游警示，因此申請退團，航空公司及酒店不會提供退款。



