台灣學者呼籲重點提升中高齡教育

中評社北京8月13日電／據新華社報導，數據顯示，台灣預計2025年邁入超高齡社會，即平均五人中就有一位是超過65歲的長者。對此，台灣師範大學12日舉辦記者會提出“中高齡教育政策建議書”，呼籲當局提出政策，讓學習及早融入中高齡者的生活，幫助中高齡者擁有自主獨立的能力，維持生理、心理、人際互動及精神方面的健康。



台灣“發展委員會”的人口數據顯示，台灣5－18歲的人口數從2003年的460萬降到2023年的283萬，成長率為－38%；高齡（65－85歲）人口數同期則從187萬增長到393萬，成長率為110%。兩者目前的差距已達到110萬人，預計到2033年差距將達304萬。



台師大“建議書”認為，台灣教育市場的需求正逐步由5－18歲的學習者轉換到65－85歲的學習者。無論從市場需求或是個人需求看，精致化的中高齡（55歲以上）教育設計將是未來教育發展的重點。教育對因年齡成長而造成的大腦退化有顯著的保護作用，有助於減緩其認知能力下降的速度，間接降低長期照護的成本及罹患失智症的風險。



台師大社會教育學系副教授王雅鈴表示，台灣存在世代對立與誤解等諸多問題。年輕人認為高齡者掌握許多資源，保守固執；高齡者則認為年輕人是“草莓族”，沒錢是因為不努力。



對此，她建議推動代際教育，破除中高齡者與年輕人之間的刻板印象，並大力實施中高齡教育師資培訓；積極設置社區關懷據點，幫助中高齡者及時獲取各項政策和活動信息，促進中高齡者的社會連結。