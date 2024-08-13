焦點訪談：追逐奧運夢想　傳承中國精神

中評社北京8月13日電／據央視網報導，北京時間8月12日凌晨，第33屆夏季奧林匹克運動會落下帷幕，在過去的16天裡，中國體育代表團一共收穫了40枚金牌、27枚銀牌、24枚銅牌的優異成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽。這其中既有優勢項目的酣暢淋漓，也有非優勢項目的意外驚喜；既有終成正果的喜極而泣，也有失之交臂的遺憾惋惜。所有的一切都會成為關於這個夏天的美好回憶。而在成績之外，中國運動員所展示出來的精神風貌和意志品質，也將激勵著我們在未來勇敢前行。



在國際奧委會主席巴赫的帶領下，來自五個大洲的運動員代表一起吹熄了奧運聖火的火種，為期16天的巴黎奧運會落下帷幕。閉幕式上，中國奧運代表團再次成為了最亮眼的集體之一，在旗手舉重運動員李發彬和曲棍球運動員歐紫霞的帶領下，運動員盡情享受著奧林匹克的氛圍，也回味著他們在這個夏天優異的表現。



40金、27銀、24銅，這是中國代表團在巴黎奧運會上取得的最終成績單，他們也創造了境外參加奧運會的最好成績。透過這幾個簡單的數字，更應該看到的是中國體育捍衛傳統優勢、力爭突破進取的全面發展。



首先，我們在傳統優勢項目中展現出了絕對的王者之姿。雖然面臨著很多外國年輕選手的強勢挑戰，中國乒乓球隊最終還是包攬了五個項目的所有金牌，並且首次拿到奧運會的混雙金牌，捍衛了“國球”的榮耀。



包攬金牌的不衹有乒乓球隊，中國跳水夢之隊在巴黎也歷史性地實現了這樣的成就。最為難能可貴的是，跳水隊和乒乓球隊一樣，在很多單項上都有不止一名有奪金實力的運動員，為中國代表團提供了“雙保險”。比如在乒乓球女單、跳水男子三米板、女子十米台的比賽中，中國代表團都是收穫了金銀牌，這種人才儲備的深度可見一斑。



而提到人才儲備，就不得不提到中國代表團的另外一個傳統優勢項目——射擊。中國射擊隊在巴黎奧運會上大放異彩，共獲得5金2銀3銅，創造了射擊隊的奧運會最好成績。

