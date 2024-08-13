奧運帶來刺激　法國第三季GDP有望增長

中評社香港8月13日電／香港商報網報導，2024年巴黎奧運於當地時間11日晚舉行閉幕典禮，為期半個多月的體壇盛事落幕。法國政府預計，主辦奧運為當地帶來所需的經濟刺激，估計第3季GDP可增長0.5%。旅遊部長格西瓜爾表示，受惠於奧運帶來的旅客人數增加，酒店、餐廳、博物館等行業收入上升，法國GDP有望顯著增長。格西瓜爾指出，奧運期間旅客酒店開支比2023年同期增加16%，博物館與餐廳的銷售額亦有25%增幅。



奧運期間1530萬人次到訪巴黎



多家法國機構對奧運經濟帶的收益感到樂觀。法國央行估計，第3季GDP按年增長率介乎0.35%至0.45%，預期當中0.25%增幅來自奧運，主要由門票銷售及電視轉播權收入帶動。



國家統計與經濟研究所（INSEE）亦預測，奧運將為法國經濟於第3季貢獻0.3%增長，潛在升幅可達最高0.5%。美國信用卡發行商Visa數據亦顯示，奧運首周賽事期間，顧客消費額按年增加逾20%，奧運相關的海外消費更是上升29%。



法國國家統計和經濟研究所（INSEE）的報告預測，巴黎奧運會將為法國第三季GDP增長貢獻0.3個百分點，使本季度整體經濟增速達到0.5%。其中，奧運門票收入和轉播權收入貢獻0.25個百分點，遊客數量增多帶動交通、酒店和餐飲等行業貢獻0.05個百分點。

