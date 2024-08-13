深耕創新中藥　康緣藥業獲西普會三項金獎

中評社北京8月13日電／據新華網報導，第十七屆健康產業（國際）生態大會——2024西普會，於8月9－14日在海南博鰲召開。本屆西普會以“承壓前行——從存量走向增量的破與立”為主題，深入探討行業發展趨勢。在此期間，康緣藥業憑借卓越表現獲得三項“西普金獎”，分別為“2024醫藥工業綜合競爭力百強”“2024 中成藥工業綜合競爭力 50 強”，以及康緣藥業金振口服液榮膺“2024健康產業品牌榜”。



康緣藥業作為創新中藥企業，始終堅守“振興國藥、報效祖國”的使命，以“滿足未被滿足的臨床需求”為新藥研發核心宗旨，研發投入占比已達15.96%。康緣藥業多年來一直潛心研發創新，這也也為獲得三項“西普金獎”奠定了基礎。



康緣藥業明星產品金振口服液具有抗病毒、止咳、祛痰、退熱功效，循證充足，是兒童呼吸道感染的優選用藥。其作為兒童呼吸品類的傑出代表，憑借卓越的品質和廣泛的市場認可，成為了家庭藥箱中的必備良藥，並榮獲“2024健康產業品牌榜”的“西普金獎”。



當然，這些成果都離不開康緣特有的“解碼中藥”體系，這個體系實現了可工程化生產、可群體化運用，賦能廣闊市場、客戶、患者，打造零售新場景、強化零售新動力，為零售注入新的活力。目前，康緣藥業共有16款產品進入零售市場，其中，有6款是被納入基藥目錄的產品、12款是被納入國家醫保目錄的產品。



OTC產品是零售端占比較大的部分。過去，康緣藥業比較側重發力醫院端市場。未來，基於企業的發展要求，基於2030全民健康戰略帶來的機會和影響，康緣重新規劃了營銷戰略， 發展OTC將是重中之重。



康緣OTC產品目前處於快速成長階段，現階段雖然衹有金振口服液一枝獨秀。未來幾年，康緣藥業將憑借自身研發實力，培育更多的OTC產品，做到百花齊放，不僅僅是兒科呼吸領域，還要有成人呼吸、婦科、心腦疾病等眾多領域產品脫穎而出，形成一個OTC大產品群。

