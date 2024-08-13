蘇博“藏天下”特展開幕　展明清文人畫佳作

中評社北京8月13日電／據人民日報海外版報導，近日，蘇州博物館發布全新展覽品牌——“藏天下”系列特展。蘇州博物館館長謝曉婷介紹，“藏天下”系列特展的策劃秉持開放、包容、共贏的理念，與社會各界攜手，共同探索民間收藏文物的保護和利用渠道，為社會力量參與博物館事業創造更好的條件。



2021年12月，國家文物局等多部門聯合出台《關於加強民間收藏文物管理 促進文物市場有序發展的意見》，從制度層面為博物館發掘民間文化寶藏進一步“鬆綁”。“‘藏天下’系列展覽應運而生，將民間珍藏陳列於博物館，為廣大觀眾帶來文化盛宴。”謝曉婷說。



“藏天下”首期展覽“古典的回響：溪客舊廬藏明清文人繪畫展”在蘇州博物館西館舉辦。展覽中60件（套）展品全部來自溪客舊廬的收藏，反映了15—19世紀中國文人畫發展史。



展覽分為“吳門繪畫與十九世紀江南畫壇的吳派趣味”“晚明與清初的多種風格”“清代的正統”“花卉”4個章節，著重展現明清時期江南文人畫家如何傳承發揚古典繪畫語言，推動中國畫史上的“文藝復興”。以沈周、文徵明為代表的吳門畫派，董其昌、王時敏等主張的“南宗正脈”，王原祁、王翬、禹之鼎、錢維城等皇家“正統派”，惲壽平、錢載等人的吳派小寫意風格花鳥畫，在展覽中均有代表作品呈現。



展覽開幕式現場，藏家楊崇和向蘇州博物館捐贈清代程庭鷺繪《小滄浪消夏圖》。此圖兼有沈周之蒼潤與文徵明之淡秀，充滿野逸之趣，從中可見江南水土豐美與文士風雅。



據悉，展覽將持續至11月10日。