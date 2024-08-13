未來之星港青寧波交流團啟幕

中評社北京8月13日電／據大公報報導，12日，由香港大公文匯傳媒集團、未來之星同學會、寧波國際傳播中心、寧波市青年聯合會策劃組織的“走讀中國.新青年交流”──2024年未來之星香港青少年寧波交流團正式啟幕。來自香港大學、香港中文大學、香港城市大學、香港理工大學、暨南大學、香港浸會大學、香港樹仁大學等高校的近20名香港青年，將追尋著“寧波幫”的歷史，實地感受寧波發展的時代脈搏，感悟家國情懷。



寄語港青：沿先輩足跡 做交流使者



香港大公文匯傳媒集團副總經理張錦川在致辭中表示，甬港兩地不僅有著地緣相近的天然優勢，更有著人緣相親的深厚情感。歷史上，眾多寧波籍人士前往香港發展，舉世聞名的“寧波幫”有半數集中在香港，如包玉剛、邵逸夫、曹光彪、董浩雲等企業家以及香港首任特首董建華、香港前任特首林鄭月娥的祖籍都在寧波。“寧波幫”在甬港兩地經濟、文化、民心交融交匯的過程中成為濃墨重彩的一筆。



“近日，習近平總書記給包陪慶、曹其鏞等祖籍寧波的香港企業家回信，對他們予以親切勉勵。這封回信不僅是對寧波籍香港企業家的肯定和鼓勵，更為寧波、香港兩地的未來發展指明了方向。”張錦川表示，希望同學們能深入認識到這座充滿活力的城市，用心感受它的魅力，汲取其發展的養分，促進香港與寧波兩地青年的交流互鑒，共同推動融合發展。



寧波市委宣傳部副部長、市新聞辦主任童丹霞表示，本次交流團是習近平總書記回信寧波籍香港企業家以後，首批香港來甬的青少年團體，意義非常特殊。“一直以來甬港兩地關係非常的密切，香港一直是寧波最大的外資來源地和重要貿易夥伴，也是寧波企業走向國際市場的首選之地，甬港經濟論壇就是兩地之間一個重要的經濟文化社會交流平台。”



“從東方之珠到東方港城，從粵港澳到長三角，兩地服務國家戰略的地位作用越來越硬核。”童丹霞寄予香港青年，“走讀寧波，走讀中國，希望各位同學能夠擔負起新的使命，將個人的命運與時代國家同頻共振，沿著先輩的足跡，成為新時代兩地合作交流的友誼使者，成為凝聚同心同德、同向同行的力量，攜手共創美好未來。”