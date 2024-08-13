新大熊貓與護理員　需花數月培養感情

中評社北京8月13日電／據大公報報導，中央贈港的一對大熊貓有望國慶前抵港，海洋公園除派員到四川向當地照顧熊貓的專家學習和溝通外，正密鑼緊鼓為迎接新成員作準備，包括根據贈港大熊貓的個性為其準備新居。



海洋公園海濱樂園動物部助理館長介紹，大熊貓來港後，食物亦有過渡期，竹子會提前運送到四川讓新大熊貓適應，到港後海洋公園亦會用四川的竹子喂食。今次會參照以往照護大熊貓經驗，相信任何性格的大熊貓來到都能很快適應。



政府早前宣布中央送贈香港的新一對大熊貓已經選定，熊貓熱在香港再次燃點，不少市民都期望新大熊貓能盡快抵港並適應新環境，為大家帶來歡樂。對大熊貓有多年照顧經驗的海洋公園海濱樂園動物部助理館長胡綺琪表示，新大熊貓轉換環境時，會有食物過渡期，為了讓大熊貓可以盡快適應，海洋公園會先把廣東省的竹子運送到四川讓牠們預先習慣到香港後會進食的竹子品種，大熊貓來港後亦會喂食四川的竹子讓其過渡。



選定的一對大熊貓年齡約五至八歲，雄性大熊貓體重120多公斤，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓體重約100公斤，溫柔可愛，性情溫馴。胡綺琪形容大熊貓“像人一樣，每只都有不同的性格”，因此海洋公園會為大熊貓的居住環境配備不同的設施，盡量模仿牠們生活的自然環境，“活潑好動的熊貓會有攀爬架、樹和玩水的地方等，較為溫馴的大熊貓就可以讓其坐著慢慢食下竹子，同遊客say hello。”她說：“海洋公園會設計不同的環境讓大熊貓自由發揮，做乜都得，所以任何性格的大熊貓來港都無問題！”



海洋公園現時有兩個室內大熊貓展館，海洋公園並未透露新大熊貓將會安置何處。胡綺琪介紹，新大熊貓喜涼爽，所以會有室溫調節，讓大熊貓生活在較為舒適的溫度，展館亦有天然采光，讓其有正常的自然日照時間。