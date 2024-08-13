屯門毒品倉檢逾1.75億元可卡因

中評社北京8月13日電／據大公報報導，警方連環搗破大宗毒品案，繼上月18日在元朗搗破一個大型毒品儲存倉庫，檢獲共重386公斤懷疑可卡因，市值約3億元。警方針對同一販毒集團進行調查，發現其元朗毒品倉遭警方搗破後僅兩天，即轉租屯門一個私人屋苑單位用作毒品倉庫，警方於上周六（10日）展開行動並在該新毒品倉內檢獲約204公斤的懷疑可卡因，市值逾1.75億元，拘捕一名本地男子。



上月3億毒品倉被冚



警方毒品調查科（行動）署理警司湛耀光表示，毒品調查科人員經深入調查和情報分析後，鎖定涉案販毒集團一個位於屯門藍地的私人屋苑單位，在內檢獲共204塊懷疑可卡因，每塊約重一公斤，市值超過1.75億元。警方在落馬州以涉嫌“販運危險藥物”拘捕一名27歲姓羅本地男子，他為涉案單位租戶，報稱無業，已被暫控一項“販運危險藥物”罪，今日早上在屯門裁判法院提堂。



湛耀光又提到，販毒集團是在元朗的毒品倉被搗破的兩日後，租用該新涉案單位，不排除販毒集團急於轉移毒品。毒品調查科（行動）高級督察唐為國表示，調查相信涉案毒品倉只運作了約半個月，懷疑有人受到販毒集團以金錢利誘鋌而走險，租用涉案單位“一條龍”打理倉庫及派送毒品。警方相信行動已瓦解一個屬於同一販毒集團的兩個大型可卡因毒品倉。