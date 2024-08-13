“生命科學”實習人數新高　瞭解港深滬發展

中評社北京8月13日電／據大公報報導，創辦於2018年的香港生命科技青年會（HKLSS），於上周六舉行第六屆夏季實習計劃的閉幕禮。除香港及上海兩地的實習機會，今年實習計劃亦首次擴展至深圳，幫助學生加深瞭解中國內地生命科學產業前沿發展和技術革新，實習計劃的申請人數及最終取錄人數均創新高。



香港生命科技青年會“生命科學夏季實習計劃”於每年7月初至8月中進行，為期6周。今屆收到逾400份申請，最終選出42名來自本港、中國內地及海外的本科生及研究生，分別到香港、上海及深圳的初創企業、風險投資公司、醫療及製藥公司和非政府組織等共23間機構實習。



香港生命科技青年會執行總監黃槿教授致辭時表示，生命科學人才及早探索行業內不同的職涯及擴闊視野，能為其未來發展帶來莫大裨益；相信實習生通過在香港、深圳和上海三個城市工作生活，能促進跨文化交流和學習，對培養下一代生命科學領導者至關重要。



位於深圳的希格生科（Signet）是首次參與計劃的雇主，其研發副總裁卓鉥博士指出，Signet坐落河套深港合作區，希望能吸引香港優秀人才來實習與交流，亦贊香港學生富有全球視野及溝通能力。



實習生：有助未來職涯規劃



參與是次實習的學生中，有16名學生來自海外大學。其中就讀香港大學─劍橋大學本科計劃（自然科學）的潘智琳，透過HKLSS加入Signet的研發部門實習。她表示，透過今次實習，對未來職涯發展有了更具體的想像，如親身體驗了實驗室工作的模式及實驗流程等；亦在深圳實習中與不同文化的同事交流，感受到他們都很有幹勁及探索欲。