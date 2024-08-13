富權：國民黨宜及早籌謀應對“柯後”事態發展

中評社香港8月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：國民黨宜及早籌謀應對“柯後”事態發展。以下為文章內容。



柯文哲及其團隊的系列疑似弊案，已經陸續進入檢調機構的偵查程序。繼台北地檢署就“京華城”等案，列為“他字案”偵查，並將柯文哲等人列為被告之後，台北地檢署昨日又“雙拳出擊”，一方面針對“京華城案”，昨日上午以被告身份傳喚前台北市副市長彭振聲，訊問約兩個半小時，雖然無羈押必要，但須限制出境出海，以及限制住居；另一方面，在昨早鍾小平和台灣基進黨分別前往台北地檢署按鈴告發柯文哲涉嫌違反《政治獻金法》、《刑法》中的使公務員登載不實、背信等罪之前，台北地檢署也主動出擊，一上班就由檢察長主持專案會議，對柯文哲涉嫌觸犯使公務員登載不實、背信等罪而簽分“他字案”偵辦，將調查相關情事是否涉及《刑法》偽造文書等不法行為，尚無特定偵辦對象，全案交由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦。



據分析，台北地檢署昨日最所以決定無需向法院聲請羈押彭振聲，是因為彭振聲在約談中，已經“竹筒倒豆子”地如實交代了案情，並願意做檢方的“污點證人”。而且在這之前，彭振聲就曾表示，願意出席本月二十日的台北市議會調查小組的會議，願意合作。實際上，從各方面透露的案情看，“京華城案”是由作為台北市長的柯文哲拍板作主，交由具體操作的副市長彭振聲處理，因而只是“從犯”的彭振聲沒有理由自己為“主犯”背鍋。因此，彭振聲為爭取“甩難”，主動交代案情，並願意做“污點證人”，就是一般團夥刑事案的“規律”。由此看來，檢方正在使用“剪裙邊”的偵查手段，在取得關鍵證據後，就集中火力向柯文哲發動進攻，不排除接下來可能也會約談柯文哲。因而有名嘴預料，“柯文哲離羈押禁見指日可待了！”



而對於柯文哲團隊的政治獻金疑案，台北地檢署更是要搶在民代按鈴檢舉之前，主動立案，來表達自己的主動及獨立辦案，沒有受到任何外界的介入干擾。雖然目前仍然是列為“他字案”，尚未有特定偵辦對象，但也凸顯了檢方已經是“趁佢病，攞佢命”地鎖定偵查目標，要辦一宗“破壞民主選舉”的大案。倘能成功，台北地檢署就將創下兩個“第一”：成功起訴第一位台北市長，及成功起訴第一位“總統”候選人。



台北地檢署要“搶前”立案，還有另一個“搶前”標的，就是要搶在柯文哲團隊為政治獻金案召開記者會“澄清”事態之前，向其施加壓力，迫使其如實向公眾交代。但柯文哲似乎是仍然以過往屢試不爽的推諉、卸責模式應對，在否認事實之外，還將“黑鍋”扣在理應出席卻不在現場的會計師的頭上。但意想不到的是，與柯文哲關係極為密切，既是民眾黨中央委員，又是民眾黨“不分區立委”候選人的端木正會計師，竟然不像馬英九“特支費案”時，與馬英九只是“老闆與僱員”關係的餘文，將所有責任都“揹”下來，讓馬英九得以擺脫，而是公開發表聲明，否認柯文哲的指責，並強調均依法令規定，相信“監察院”、“檢察署”可還清白。從聲明來看，這個“鍋”會計師沒有要“揹”。那麼，就要由司法機關來斷判黑白了。

