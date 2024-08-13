CRI指數創近5年新高　租金與售價背馳

來源：香港商報 中評社香港8月13日電／香港商報報導，香港私人住宅租金與樓價走勢持續背道而馳，主要反映本港私宅租金按月走勢的中原城市租金指數CRI最新（7月份）報122.21點，按月升1.6%；該指數已連升5個月，累升5.44%，創下57個月亦即將近5年的新高位，重上2019年10月時的水平。



最新CRI距歷史高位不足5%



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，踏入暑期季節性租賃旺市，本港租盤需求大增，租務宗數持續上升，並帶動租金穩步向上。在用家支持下，相信租金走勢仍會持續向好。今年以來CRI已累升4.82%，現時指數比2018年8月創下的128.01點歷史高位僅低4.53%。



按單位類型看，中原城市大型屋苑租金指數CRI Mass報128.30點，按月升1.69%；CRI（中小型單位）報124.69點，按月升1.60%。CRI Mass及CRI（中小型單位）雙雙齊升5個月，分別累升6.18%及5.69%，同樣重返2019年9月的水平。而CRI（大型單位）報105.86點，按月升1.59%，連升2個月共3.08%，亦重上2020年1月水平。



港島租金月升幅為四區之首



從四大區域看，港島CRI Mass報117.32點，按月升2.1%，連升4個月共6.88%，指數重上2020年2月水平。新界西CRI Mass報152.51點，按月升2%，連升4個月共8.1%，指數重上2019年8月水平。新界東CRI Mass報146.57點，按月升1.9%，連升3個月共4.5%，指數重上2019年8月水平。九龍CRI Mass報114.75點，按月升1.06%，連升3個月共3.62%，指數重上2019年9月水平。



CRI連升5個月，剔除豪宅屋苑後，在117個大型成分屋苑中，有26個屋苑的實呎調整租金近5個月上升超過一成，新界西佔12個最多，港島6個，新界東5個，九龍亦有3個。升幅較多的為二線屋苑，碧瑤灣升23.29%，疊茵庭升20.42%，嘉輝花園升18.80%，邁亞美海灣升18.04%，聽濤雅苑升17.94%，爵悅庭升17.02%，大興花園升16.34%，逸濤灣升15.52%，美景花園升15.25%，珀麗灣升14.08%。

