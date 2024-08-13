﻿港青訪南疆　興奮又期待

中評社北京8月13日電／據大公報報導，由香港青年大專學生協會和香港新疆聯誼會舉辦的“香港大學生邊疆行2024”交流團昨日啟程，20多位香港大學生將於新疆南部展開八日行程。活動負責人表示，學生報名踴躍，期待在這次旅行中加深同學們對中國多民族國家面貌的認識。多名同學對即將到來的行程感到興奮，期待瞭解新疆當地風土人情，亦有學生希望將新疆見聞帶回與本港同學分享，講好祖國大好河山的故事。



今次邊疆行考察地點包括香妃園、盤龍古道、喀爾蘇沙漠等，前新聞統籌專員馮煒光今年繼續擔任這項活動的團長。馮煒光說，活動去年考察了北疆，今年就安排考察南疆。新疆是其中一個經常被外方抹黑或者誤解的地方，所以很值得給香港年輕人去看看，也希望香港大學生通過今次活動，能夠深入瞭解新疆南部的歷史、文化、自然景觀以及經濟發展現狀。



李忠海：促進兩地文化融合



香港青年大專學生協會總幹事穆家駿表示，新疆約佔中國全國陸地面積六分之一，充滿不同人文風情和壯麗風光，很值得香港年輕人踏足，且南疆比北疆有更多少數民族聚居，希望能加深同學對祖國多民族國家面貌的認識。他續指，學生報名情況踴躍，本次經過面試篩選最後選出21位學生。



此次活動獲瀛晟科學有限公司贊助。公司執行董事李忠海認為，香港年輕人感受到大漠邊疆一望無際的浩瀚、大氣，會被祖國的壯美所感動，且在此次深度游中，能接觸當地人，感受異域邊疆的文化氛圍，相信能汲取到新的營養。他亦認為，此次交流能增進新疆與香港兩地年輕人的接觸瞭解，促進兩地文化的融合。



交流團內多位學生對即將到來的旅程感到興奮，期待感受新疆當地人文自然，在這次交流團中結識新朋友。來自香港大學的曾同學表示，此前回內地較多在大灣區、上海、北京等地活動，這次希望親身感受作為“絲綢之路”重要樞紐的喀什，體會新疆異域風情，瞭解當地青年的生活，將見聞感受與家人好友分享。來自香港浸會大學的趙同學亦認為南疆的景致與香港大有不同，期待品嘗地道的新疆美食。



香港大學博士生陳星晟來自內蒙古，這是他第一次前往南疆。此前他曾和朋友自駕去過北疆，此次與香港學生同去新疆，他直言自己“更有使命感”，希望將瞭解到的新疆故事傳遞回港，講好祖國大好河山的故事。他最期待能與新疆本地少數民族的學生老師交流，認為喀什和香港雖處於兩地，但均是對外開放的橋頭堡，因此想探討兩地的共同點，推動兩地的溝通和交流。