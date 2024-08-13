中評社北京8月13日電／網評：為戶外運動系牢“安全繩”



來源：光明日報 作者：蔣依依 梁彩榮（作者分別系北京體育大學體育休閑與旅遊學院教授、北京體育大學體育休閑與旅遊學院博士生）



隨著人們生活節奏的加快和生活水平的不斷提高，戶外運動已成為人們休閑旅遊和挑戰自我的重要方式。越來越多的人選擇在周末或假期來一場說走就走的徒步或一次親近自然的露營，於曠野中追尋自我、探索未知。



近年來，我國冰雪、路跑、騎行、越野、露營等戶外運動呈現爆發式增長。國家發展改革委與國家體育總局等五部門聯合發布的《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案（2023—2025年）》提出，要滿足人民群眾日益增長的戶外運動需求，促進戶外運動設施建設及服務提升，擴大體育休閑消費，推動戶外運動產業高質量發展。到2025年，推動戶外運動產業總規模達到3萬億元。



在大眾需求和利好政策的雙輪驅動下，戶外運動市場規模不斷擴大，越來越多的人參與到戶外運動中來。某旅遊網站數據顯示，2023年上半年，與戶外運動相關的在線旅遊訂單量同比增長79%。戶外運動市場的持續繁榮，也衍生出“年輕化”“體驗化”“消費化”“潮流化”和“場景化”等戶外運動新風尚。



我國戶外運動發展潛力巨大、前景廣闊，但與此同時，戶外運動安全事故也呈上升趨勢。戶外運動愛好者在戶外運動時迷路、溺水、受傷的新聞屢次闖入公眾視野，引發社會強烈關注與討論。據《2023年度中國戶外探險事故報告》統計，2023年共發生戶外探險事故425起，涉及人員1350人，受傷320人，死亡156人，失蹤26人。事故發生事件主要集中於7月和8月，其中7月發生事故最多，共86起，占全年的20.2%。事故發生主要原因為落水、被困、滑墜等；事故項目主要涉及登山、徒步、野外游泳等。如何在推動戶外運動產業高質量發展的同時確保戶外運動安全開展，需要政府部門、行業協會、從業機構、從業人員和參與者等核心利益主體協同發力。



政府相關部門要建立跨部門協同機制，加強監督管理。一方面，政府要積極布局頂層設計，完善法律法規，形成立法部門、管理部門、監督部門和行業協會等多部門的聯動效應，形成“自上而下”全方位、多層次、規範化、標準化的戶外運動安全管理體系；另一方面，要充分發揮各部門間的協同機制，建立跨部門之間共商共建共享驅動機制，加強文化和旅遊、體育、生態環境和發展改革等多部門在規劃引領、政策扶持和資源對接等方面的協調工作，共同建立戶外運動安全系統。



戶外運動行業協會要履行社會責任，制定行業規範。行業協會是連接政府和企業的橋梁，應積極履行社會責任，為產業健康和高質量發展奠定基礎。要善於運用物聯網、大數據、人工智能等技術在戶外運動場景中的應用，打造戶外運動智能化、場景化、個性化的消費方式。例如，大運河文化旅遊景區的AI全民健身能量運動場，通過AI教練與智能體育產品相結合，為用戶制定個性化訓練計劃，實現科學訓練。行業協會還要積極推動戶外運動與文化遺產的活化利用。例如，廣東省積極對南粵古驛道進行搶救、修復和保護，並引入研學、紅色旅遊和戶外運動等資源，燃起健身熱潮。此外，要充分發揮行業規範和促進作用，加快制定戶外運動產業標準和規範體系，建立風險預防、應急救援和強制購買保險等措施。例如，遊客在前往美國黃石國家公園之前需要購買包括行程保險和醫療保險的旅行險，以應對美國高額的醫療費用和可能產生的財務風險。