中評社北京8月13日電／網評：對娛樂化校園霸凌零容忍



來源：人民網 作者：趙春曉



“我被霸凌了，校霸抽了我800個嘴巴子，我不服，放學後把他約在小花園，他又抽了我800個嘴巴子，我服了。”一個女孩擠眉弄眼，用浮誇的動作表演自己被校霸“抽嘴巴”。這樣的橋段就出現在某社交平台的搞笑短視頻中。看著這些充滿戲謔的視頻，讓人不禁感嘆，“校園霸凌”竟然成了部分創作者的“靈感源泉”。



據《法治日報》記者報導，以“我被霸凌了”為關鍵字進行搜索，會自動顯示“校霸抽了我800個嘴巴子”的詞條，有的博主會在台詞的基礎上叠加“花樣”——誇張的雙人角色扮演、“離譜”的霸凌理由等。“我被霸凌了”成為該短視頻平台上網友張口就來的“搞笑梗”。“請這樣欺凌我。”“校園爸臨，給力！”視頻下不乏這樣的評論。



在這些視頻中，“暴力”是主線。毆打、推搡、扇耳光、拽頭髮等暴力行為都被不遺巨細地呈現出來，甚至伴隨一些血腥畫面。創作者為了追求利益，將校園霸凌作為引流手段，不僅違背社會主流價值觀，也暴露了其沒有從根本上認識“校園霸凌”的危害性和嚴肅性，對“校園霸凌”缺乏應有的敬畏心。



“校園霸凌”是一個嚴重的社會問題，同千百萬青少年兒童的健康成長和眾多家庭的幸福密切相關。錯誤的引導會產生不良的示範效應。對於一些未成年人來說，他們分辨不清這種短視頻內容是“段子”還是真實的，他們會下意識地模仿這些暴力行為，從而引發一些新的校園暴力。長此以往，容易在潛移默化中改變一些人對校園暴力的認知和態度，所以一定要警惕這種視頻可能引起的負面導向效應。



為切實加強未成年人網絡保護，營造更加健康安全的網絡環境，今年7月，中央網信辦專門印發通知，在全國範圍內部署開展為期2個月的“清朗·2024年暑期未成年人網絡環境整治”專項行動，重點整治6個環節突出問題。其中，擺拍校園霸凌視頻，將校園霸凌行為娛樂化等成為整治重點。這表明我國在未成年人網絡保護上邁出更精準的步伐。



對於平台而言，要明確平台對於包含校園霸凌行為的短視頻具有審查和下架義務，要從這類視頻的關聯性進行判斷，不斷提升甄別技術，加強監管。家長應當積極引導孩子思考分析此類視頻的負面影響，告訴孩子發生校園暴力時應該如何應對。



娛樂化校園霸凌的短視頻，實屬“毒流量”。全社會必須堅決對娛樂化校園霸凌說不，牢牢守住道德底線，維護清朗的網絡環境。