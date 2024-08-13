網評：炮製“洗腦”軍教片　民進黨賊喊捉賊

中評社北京8月13日電／網評：炮製“洗腦”軍教片 民進黨“賊喊捉賊”



來源：大公報 作者：朱穗怡



民進黨當局的被迫害妄想症又犯了。由其資助逾億元新台幣拍攝的電視劇《零日攻擊》渲染台海戰事、抹黑大陸方面，其預告片一出，噓聲不斷。與其說這是一部電視劇，倒不如說是“綠色軍教片”。該劇由主張“台獨”的聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，清一色“深綠”背景，怪不得劇中充斥著“台獨”和“反中”思想。民進黨當局根本就是拿民眾的納稅錢，宣傳自己政黨的意識形態。



大陸方面一向堅持以和平方式實現祖國統一，這最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於中國的長期穩定發展，是大陸方面解決台灣問題的第一選擇。儘管過去幾十年來遇到重重困難和阻力，但大陸方面仍堅持不懈地爭取和平統一，體現了對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視和維護。至於不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項，主要是針對外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。換言之，如果台海爆發軍事衝突，則主要是因為“台獨”分子或外部勢力挑釁逼迫、突破紅線，大陸方面為維護主權和領土完整而作出必要的反擊。由此可見，“台獨”是阻礙兩岸關係和平發展的最大毒瘤，是挑起台海衝突的罪魁禍首。



民進黨當局自2016年5月上台以來，執意奉行“台獨”路線，破壞兩岸關係，加緊與美國等外部勢力勾連，一步步把台灣推向戰爭的邊緣，企圖把台灣民眾綁上“台獨”的戰車，讓台灣年輕人成為“台獨”的炮灰。民進黨才是挑起台海戰爭的“導火線”，如今炮製所謂“台海戰爭”的電視劇，矛頭直指大陸方面，竟把自己當作“受害者”，根本就是“賊喊捉賊”，顛倒黑白、混淆視聽。



從《零日攻擊》的預告片可見，該劇一味宣揚“倘若兩岸統一，台灣將失去民主”。這真是笑話。大陸方面多次強調，統一後，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重。反觀民進黨當局，名為“民主進步黨”，實則令台灣的“民主招牌”蒙塵。與民進黨政治立場不同的中天新聞台被關、支持統一的台灣民眾遭調查、阻撓在野黨提出的立法機構改革法案實施等皆是民進黨當局的“手筆”。民進黨打著“民主”的旗號“反民主”，實乃台灣民主之恥。



這些年民進黨當局在島內大搞“去中國化”，在教育、文化領域灌輸“台獨”思想，如今炮製“洗腦”軍教片的目的如出一轍。但該片中關於戰爭的混亂場面恐怕不能如民進黨當局所願激起“同島一命”的全民士氣，反而會令台灣社會意識到戰爭的可怕和殘酷，質疑民進黨當局頻頻渲染戰爭到底意欲何為。