中評社北京8月13日電／網評：香港打造“機場城市”需創新思維



來源：大公報 作者：區浩馳、蕭正元（團結香港基金研究員、團結香港基金研究實習生）



機場管理局最新數據顯示，今年上半年香港的航空客貨運量分別達2530萬人次及240萬公噸，相比疫情前2019年同期，前者回升至近七成，後者則已復原至疫情前的水平，目前當局和業界積極提升機場運力，以盡快實現“十四五”規劃對提升香港國際航空樞紐地位的期望。



釋放機場橋頭經濟價值



要在激烈的全球競爭中突圍而出，除了取決於機場的客貨運量外，也要加快從“城市機場”到“機場城市”的蛻變，把純粹的飛機搭乘設施擴展成高增值產業匯聚的城市綜合體。新加坡和杜拜都在積極布局機場城市，他們的成功經驗可供香港借鑒，有助促進機場城市建設進程，加速釋放機場的橋頭經濟價值。



早於上世紀90年代，新加坡已建設占地約70公頃的“樟宜商業園”（Changi Business Park）。這個毗鄰機場及樟宜工業邨的園區成功吸引了不少知識密集型企業、研發機構及金融機構後勤部門進駐。隨著周邊有更多產生協同作用的設施相繼落成，包括博覽中心、購物中心，以及新加坡科技設計大學等，逐步形成一個與機場互惠共生的創新商業社區。



新加坡也持續把握機會為機場城市添磚添瓦，例如乘航廈擴建工程之便，一並重新規劃相連的露天停車場，重建成以“森林穀、瀑布雨漩渦”為設計亮點的綜合娛樂零售空間“星耀樟宜”（Jewel Changi），樟宜機場憑此一躍成國際性旅遊地標。配合第五航廈2030年後落成的契機，新加坡當局提前將周邊土地規劃為樟宜東商業﻿休閑區，並翻新區內跨境渡輪碼頭以提升海空轉乘體驗。此外，當局也在加緊推動樟宜東工業區的規劃工作，以擴充機場的航空貨運處理能力。



至於杜拜，航空業貢獻當地生產總值近三成，對當地經濟舉足輕重，其機場城市建設主要體現在位於機場北邊的“杜拜機場自由貿易區”（Dubai Airport Free Zone），區內提供一系列招商引才優惠，包括准許全外資擁有權；免除所得稅、公司稅和關稅；安排貨物快速通關；不設聘用外籍人才限制等，至今吸引約2800家企業進駐，曾被評為全球最佳自貿區。杜拜當局更積極發展低空經濟，計劃在機場、市中心、棕櫚島和濱海城等旅客必到之處設置垂直升降機場，供空中的士（Air Taxi）上落客之用，預計2026年開始投入服務。



強化機場產業生態引領作用



總括上述兩個城市的經驗，可歸納出三大機場城市的重要特質：



一是在機場周邊持續增添能產生協同經濟效益的設施並制定專門政策，促進產業生態圈的擴張及發展；二是在機場內打造地標性設施，將機場塑造成旅客願意停留，甚至專誠前往玩樂消費的多功能旅遊熱點；三是在土地規劃、交通基建，及創新科技方面作超前部署，確保在全球競爭中保持領先地位。



而香港在建設機場城市方面，進度在全球範圍並不算落後。一方面，機場周邊早建成一些具協同價值的設施或交通基建，包括亞洲博覽館、空運貨站、港珠澳大橋及香港口岸人工島等，與機場發展相輔相成的東湧新市鎮也已發展成一個配套成熟的生活社區；另一方面，一批新設施將於未來一兩年內陸續啟用，而其中的“11 SKIES”娛樂商業綜合項目更有望成為旅遊地標。然而，雖然香港機場城市硬件規劃大致到位，但如果不在細節、協調、管理和創新方面持續下工夫，也難在高度競爭的國際航空樞紐競賽中占上風。



因此在盤活產業生態圈、打造經典旅遊地標，及前瞻性規劃等關鍵事項上，機場城市各持份者須長期保持緊密合作和發掘創新思維。



舉例來說，除了繼續推進連接東湧的自動駕駛系統，能否也同時部署水上交通接駁，例如新增往來東九龍市區航線，甚至是增設面向遊客的南大嶼觀光航線？除了鞏固空運物流等現有優勢產業，如何通過細節安排和產業政策，助力跨境金融及醫療等新產業發展，促進大灣區城市之間的人員、資金、貨物等要素流動，擴大機場產業生態？如何利用好機場城市場景，加速推動低空經濟等前瞻科技概念？這些都是催穀客貨運量以外，提升香港國際航空樞紐地位的重要因素。